El Centro Pompidou dedicada esta semana un ciclo de actividades a las 'Utopías Sociales'

Las Utopías Sociales centran la programación de un ciclo temático inspirado en una de las secciones de la Colección semipermanente del Centro Pompidou Málaga, que incluye la celebración de dos jornadas de debate, una nueva edición de La Noche en Danza y la proyección de la película Next Stop: Utopía.

La actividad encargada de inaugurar este ciclo es la jornada que lleva por título Imagine there's no countries, que tendrá lugar el jueves, 7 de junio a las 18:30. El escritor Juan Francisco Ferré conversará con el profesor de la UMA y colaborador de varios medios nacionales Manuel Arias Maldonado. La siguiente jornada tendrá lugar el viernes 8 a la misma hora en el auditorio del museo. Nina Power, profesora de Filosofía de la Universidad de Roehampton (Londres), mantendrá un encuentro con Julián Molina, profesor de Economía de la Universidad de Málaga. Con el título Trabajar no funciona, ambos expertos debatirán sobre si sería posible un mundo sin trabajar.

La Noche en Danza regresará al Pompidou el sábado 9 de junioa partir de las 20:00 en torno al trabajo de la bailarina Patricia Guerrero que, bajo el título Utopía, el proceso eterno, desarrollará en las salas de la exposición permanente del centro una propuesta escénica en torno a la creación artística. La noche también contará con un concierto de guitarra y percusión. Además, alumnos de la Escuela de Debate Cánovas Fundación participarán en las visitas guiadas, ahondando en el contenido social de la exposición.

El ciclo se cerrará el domingo 10 con la proyección de la película Next Stop: Utopía (Grecia, 2015) de Apostolos Karakasis, también en el audtiorio del Pompidou, a las 18:00.E l filme cuenta la trama de una empresa griega que se declara en bancarrota y la autogestión que empreden sus trabajadores.