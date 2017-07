El Cervantes ya baila

Llegó el día. Meses después del anuncio, el musical de la icónica película de finales de los 80 Dirty Dancing se instaló ayer en el Teatro Cervantes para ofrecer al público malagueño 31 funciones hasta el 6 de agosto. El montaje protagonizado por los actores y bailarines Eva Conde y Christian Sánchez supone el salto de la gran pantalla al mundo de los escenarios de cada fotograma de la cinta y lo hace bajo la dirección de Federico Bellone y la producción de LetsGo Company. Poco antes de dar sus primeros pasos sobre las tablas, con los nervios ya contenidos tras una temporada que comenzó en Madrid el pasado 1 de diciembre, los actores pudieron charlar con la prensa sobre este "intenso" y evocador espectáculo.

"La respuesta del público está siendo increíble desde el primer día, no teníamos esa expectativa de tanta ovación, de tanto fanatismo", dice Christian Sánchez. "Aún muchísima gente tiene la película en la retina y vienen a comparar, queriendo a unos personajes desde el principio, sabiendo la historia, lo que van a ver y cómo se van a emocionar", agrega. Y poder cumplir con ese público deseoso de encontrar la verdadera esencia de la historia es el reto al que se enfrenta a diario el elenco, que derrocha energía en los números de baile.

Para Sánchez, que se mete en la piel de Johnny Castle, su personaje "es un tipo sensible, inseguro... tiene todo lo que yo creo que puedo aportarle, también he sido bailarín y mantengo muchas cosas en común con el personaje y me he ido dando cuenta a lo largo de estos meses, he intentado no copiar y sacar de mi persona lo que el director me marcaba, poder dar verdad personal". Eso sí, "la exigencia física que requiere es grande", como explica el protagonista. "No son demasiados bailes pero todos son muy extremos, hay muchas cogidas y se hace duro, aunque estoy más que encantado de poder interpretar algo así", concluye.

Su Baby en esta gira es Eva Conde. "Era bailarina y cubría a Baby y Lisa, hacía una función semanal, pero ahora he empezado como protagonista, primero en Logroño y ahora en Málaga", explica. Afrontar ahora el reto en solitario "es una responsabilidad grande", señala, por el personaje y por ser una película tan conocida, pero "estoy encantada", subraya. "Me gusta todo el arco que hace el personaje, desde que es una niña que vive con los padres, que tiene las ideas muy claras hasta que conoce a Johnny, da un cambio, se enamora, muestra su carácter y se vuelve una mujer madura", apunta Eva Conde.

En este trayecto el baile funciona como una metáfora de transformación y la "patosa" que se presenta en las primeras escenas irrumpe como un cisne en el baile final. "Se le plantea el reto de ayudar a Penny porque está embarazada y tiene que ponerse las pilas y aprender a bailar, esto supone también un salto personal", considera la actriz, cuya mayor complicación es, precisamente, "la parte en la que no tengo que saber bailar, es lo que más me divierte y, a la vez, lo que más me costó".

"Yo era muy fan de la película y según me ofrecieron el papel la he visto 500 veces más para coger los pequeños detalles", indica Conde. "Sí es verdad que le he dado mi esencia, pero hay pequeños gestos que el público identifica con Jennifer Grey y yo los he cogido, claro, para marcar más el personaje", añade. Para la actriz y bailarina "es una maravilla las emociones que llegamos a transmitir". Y destaca que "a cada persona la película le supuso una cosa diferente y revivirla trae recuerdos del primer amor, de cuando comenzaron a emanciparon, de su pandilla... ver esas miradas, ver cómo lloran, cómo se divierten y emocionan no tiene precio".

No ha sido fácil llevar la película a un escenario teatral. Los cambios de plano, la precisión de la cámara en el retrato del gesto, la mirada del objetivo a la expresión precisa son recursos que el teatro no tiene. "El que está en la fila 20 no te ve una mirada como en el cine, así que te exige otra cosa", comenta la actriz. "Todas las escenas son muy rápidas, todos los cambios de plano son cambios de escenografía, tenemos 75 en todo el montaje y eso ha sido lo más complicado, aunque creo que se plasma muy bien", indica la protagonista. "Al espectador no le da tiempo a mirar para otro lado, se sigue muy la historia, se suceden continuamente las escenas, va todo muy medido", concluye.

Pero contado en el papel pierde su fuerza. El musical vibra dentro de la sala y habrá muchas oportunidades para poder vivirlo. Los 25 artistas, entre actores y músicos, plataformas giratorias para que se cambie de escena sin bajar el telón y más de 60 personas en el equipo técnico hacen posible la magia.