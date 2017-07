El Cervantes se mueve

Sin lugar para demasiado descanso, el Teatro Cervantes sigue su fluir constante de espectáculos y, tras el pequeño parón veraniego, el 16 de septiembre arranca la temporada 2017-2018 con Carmen Machi y La autora de Las Meninas. Con este montaje de Focus y el Centro Dramático Nacional se inicia un cuatrimestre cargado de danza, de jazz, de música de proximidad, de producciones propias y figuras relevantes de la escena. "Seguimos en la línea del trabajo previo, luchando por recuperar el afecto del público y creo que lo estamos consiguiendo con mimbres sencillos, calidad en los espectáculos y singularidad en los nombres propios", dijo ayer Juan Antonio Vigar, director del Teatro Cervantes. Víctor Ullate, el Ballet Nacional de España, Ainhoa Arteta con Estrella Morente, Sara Baras, Pastora Soler, Pasión Vega, Diana Navarro y Carmen Machi son algunas de las apuestas del escenario municipal para lograr su objetivo: llenarlo de espectadores.

Regresos como los de María Pagés o Emilio Gutiérrez Caba, que llega con Después del ensayo, coinciden con las nuevas producciones de Factoría Echegaray, que estrenará tres más en lo que resta de año, 37 Guernica 17, Curso de autoayuda para perversos y otros colectivos y Hécate y la frontera. Pero si hay un protagonista en estos próximos meses es el movimiento, con un Ciclo de Danza fortalecido que se celebra del 3 al 24 de octubre y notables espectáculos de danza flamenca y clásica, de tendencias contemporáneas, ballet sobre hielo y espectáculos para niños.

En el cartel del Ciclo de Danza destacan el Víctor Ullate Ballet y su versión de El amor brujo; el Ballet Nacional de España que dirige Antonio Najarro, que pondrá en escena Zaguán y Alento; DanceLab Berlín, que acude a Málaga con H.K. -Quintett, y Fernando Hurtado, que estrena para Factoría Echegaray 37 Guernica 17. Junto a ellos desfilarán propuestas de Da.Te Danza; OtraDanza / Susana Guerrero; el Ballet Nacional Ruso, que escenificarán un clásico, Giselle; la compañía de David Martín, que estrena Encerrado en la calle; Javier Martín; Thomas Noone Dance; R.E.A. Danza; Choni Compañía Flamenca; Compañía Be Punto, y La Coja Danza. Los quince espectáculos de su programa se completan con las creaciones recientes que se exhibirán en la función Nuevos Valores de la Danza en Málaga. Junto a las obras de sala, la actividad continuará con un OFF que propondrá piezas al aire libre, exposiciones audiovisuales, jornadas de análisis y talleres.

Más allá de este festival, el escenario municipal contará con espectáculos de primer nivel como las Sombras de Sara Baras; Óyeme con los ojos, primer solo de María Pagés, o La Paula, de La Lupi. El clasicismo estará representado por las actuaciones del Ballet Nacional Ruso, el Ballet Clásico de San Petersburgo y el Ballet de Moscú sobre Hielo de Andrey Zorin, que abrirá con su combinación de danza, patinaje artístico y técnicas circenses el ya habitual capítulo Navidad en el Cervantes y en el Echegaray, al que regresa el Ejército Ruso de San Petersburgo.

También el teatro, esencia inequívoca del espacio, está representando gracias a los montajes de la incubadora municipal, el Ciclo de Teatro Infantil siempre bien acogido por las familias y obras en gira como El ciclista utópico, con Fran Perea y Fernando Soto en el reparto, y El príncipe de Maquiavelo, con Fernando Cayo en el papel principal y Después del ensayo, con Emilio Gutiérrez Caba al frente del texto de Ingmar Bergman.

El programa también va más allá del teatro de texto: el musical estará representado por la versión de Jesucristo Superstar de Nuevo Teatro Musical, una compañía malagueña que ya pisó las tablas del Cervantes con espectáculos como Chicago, El muro y Desmontando musicales. Leonor Pelayo dirige este montaje que ya se estrenó en la Escuela Superior de Arte Dramático a finales de abril con 1.300 espectadores que meses antes habían agotado las entradas. "Llegamos con el convencimiento de que aquí va a pasar lo mismo", dijo ayer la directora del musical que reúne sobre el escenario a un elenco de 24 actores, cantantes y bailarines, además de músicos en directo. "Cuando vi la película me dije que algún día tendría que dirigir esta ópera rock y aquí estamos", confesó Pelayo, cuyo equipo interpretó varias piezas tanto al inicio como al final de la presentación de la temporada a los medios de comunicación. El apoyo de Nacho Doña como director musical y del profesor José Antonio Sedeño han sido decisivos para sacar adelante este montaje "al que mucha gente ha aportado su grano de arena".

El espectáculo, como apunta su directora, "tiene mucho potencial y para nosotros es un paso muy importante que nos programe el Teatro Cervantes", añadió. Dos funciones, el 28 y 29 de septiembre son las programadas para este musical que forma parte de las 73 producciones que conforman el denso programa del próximo cuatrimestre en los escenarios municipales, Cervantes y Echegaray. Entre ellas, las mejores nuevas voces de la canción española coinciden en el mes de diciembre en el Teatro Cervantes. La anunciada vuelta de Pastora Soler al escenario donde aparcó hace casi tres años sus actuaciones, un concierto en el que Pasión Vega viajará por ambos lados del Atlántico y el retorno de Resiliencia de Diana Navarro, son algunas de ellas. También las voces de María Toledo y María José Santiago, otro de los atractivos de una Navidad en el Cervantes y en el Echegaray que regalará góspel, zambombas, música de cine y espectáculos como Disney in concert en los que la batuta de Díez Boscovich y Anabel Alonso como maestra de ceremonias conducirán un trayecto por las melodías de Pocahontas, Aladdín, El Rey León, El libro de la selva, Mary Poppins, Piratas del Caribe o La Sirenita.

Y una cita destacada la brindarán Ainhoa Arteta y Estrella Morente en ¡Que suenen con alegría!, una puesta en escena que va más allá del concierto y que repasa canciones y villancicos en versiones inéditas que exploran sus vertientes más brillantes y festivas.

El jazz se adueña de la ciudad en noviembre con el 31º Festival Internacional en el que actuarán Steve Coleman and Five Elements, Ron Carter Golden Stryker Trío, Eliane Elias en concierto, Medeski's Mad Skillet, Dave Holland Trio y Fancinemajazz - Jazz Con Oscar. Pero antes de sus conciertos y de la animación de Málagajazz habrá dos aperitivos locales de considerable interés, Ernesto Aurignac presentará en el Echegaray los temas de su tercer álbum y el Cervantes acogerá un concierto más de La Insostenible Big Band. Y la música popular y el rock estarán representados por la Rumba! de Mayumana, el Alabama Gospel Choir y por montajes de luz y sonido como Symphonic of Pink Floyd, The magic of Santana, y Queen Tribute - Queennie.

Las músicas cultas tienen en estos meses dos citas ineludibles: la Temporada de Abono de la Orquesta Filarmónica de Málaga y la Temporada Lírica. En el periodo septiembre-diciembre se celebrarán seis programas de la primera y la primera producción de la segunda, un Turandot que servirá además para presentar al público el telón de Ferrándiz ya restaurado. Las representaciones de La canción del olvido y Doña Francisquita a cargo de Teatro Lírico Andaluz y el festivo Playing Bach, con Jesús Reina, Anna Nilsen al frente cierran este capítulo.

"Queremos seguir remarcando que el esfuerzo que se hace desde estos espacios para visibilizar el talento malagueño es serio y real", dijo la concejala de Cultura, Gemma del Corral, que presentó la programación junto a Juan Antonio Vigar.

Las entradas ya están disponibles desde hoy 19 de julio en los puntos habituales de los teatros municipales: taquillas, teléfono (902 360 295 / 952 076 262) e internet (www.teatrocervantes.es, www.unientradas.es), salvo los tiques de la Orquesta Filarmónica de Málaga y la Temporada Lírica. Los nuevos abonos para la OFM se pueden adquirir los días 20 y 21 de julio y las entradas sueltas a partir del 26 de este mes, y los abonos y entradas para la 29 Temporada Lírica se pondrán a disposición del público en otoño. Las entradas para el Ciclo Teatro Infantil, el Festival Internacional de Jazz y Mayumana están a la venta desde hace algunos días.