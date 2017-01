Chistes en torno a la tragedia

Serlo o no (para acabar con la cuestión judía)HHHHH

Festival de Teatro de Málaga. Teatro Cervantes. Fecha:18 de enero. Dirección y dramaturgia: Josep Maria Flotats. Texto: Jean-Claude Grumberg. Traducción: Mauro Armiño. Aforo: Unas 400 personas (algo menos de media entrada).

Serlo o no se parece a esas situaciones en las que uno se detiene a conversar con cualquiera de la manera más tonta y se ve obligado a detallar cosas que daba por sentadas dado el escaso alcance del interlocutor. Josep Maria Flotats, el creador más felizmente afrancesado de nuestra escena, se lleva a su terreno la comedia de Jean-Claude Grumberg con el mimo y la limpieza que le caracterizan, acentuando los equilibrios en los que se sostiene la pieza; y es que Serlo o no ahonda con tan hamletiano título en los entresijos de la identidad, si bien es la condición judía la que centra la cuestión. Ante una pregunta aparentemente inocente formulada entre vecinos en el rellano de una escalera ("¿Es usted judío?"), Grumberg tira de experiencia propia para hacer humor con un material trágicamente sensible y Flotats respeta el material con depurada actitud. En un ejercicio de mínimos, el montaje aspira a resonar mucho con muy poco, asomándose tanto al chiste como a la conciencia martirizada (o ambos sitios a la vez: ahí se encuentran, de hecho, los momentos más logrados) en el marco exacto del rellano de la escalera, sin cambios de iluminación y una única (pero muy efectiva) modificación de vestuario. Está la comedia y está la tragedia, así como la suerte de confesión final que Flotats hace suya con oficio y solvencia. El equilibrio se mantiene, por tanto, hasta el final beneficiado por la pulcritud con la que Flotats acciona la maquinaria.

El problema es que tanto Grumberg como Flotats buscaban un gancho pedagógico para invitar al público a reflexionar sobre la cuestión judía, y el recurso del vecino extremadamente primario resulta facilón y grueso. Hay una impresión permanente de truco fácil, de ocasión sacada de la manga para justificar el asunto. Cuando Flotats se dirige al respetable es demasiado tarde. Serlo o no pide a gritos una mayor complejidad dramática, un pelín más de rigor y matiz en la construcción. Más teatro, quizá, aún en detrimento del mensaje.