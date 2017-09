Cita con el hombre de hielo

Mientras medio Hollywood perdía la cabeza con el método para mayor gloria de Stanislavski y Lee Strasberg, Robert Mitchum (Bridgeport, Conneticut, 1917 - Santa Bárbara, California, 1997) definía así su posición ante su oficio: "Tengo dos estilos de actuación: con o sin caballo". Ante semejante abanico de posibilidades, no resultaba difícil dedicarle una programación especial para celebrar su centenario; y esto es justo lo que ha hecho el ciclo de cine clásico La Edad de Oro, que se celebrará del 7 al 14 de este mes en el Cine Albéniz como sede principal, a través de sólo cuatro títulos que bastan, eso sí, para que ambos estilos queden representados. Mitchum nunca ganó el Oscar (fue nominado al premio al mejor actor secundario por su trabajo en Todos somos seres humanos en 1945) ni demasiados reconocimientos hasta que en los 90, poco antes de su muerte, empezaron a caerle galardones honoríficos como el Cecil B. DeMille de los Globos de Oro y el Premio Donostia del Festival de San Sebastián. Pero, sin bajarse del carro del mismo gesto helado a lo largo de 133 películas, hoy no resulta descabellado que Mitchum inventó el cine, o al menos una forma de hacerlo: él era el as inefable y reconocible con el que nada podía salir mal. Republicano de pro, cantante de talento, joven díscolo expulsado de todas las instituciones educativas, amante desbocado (su lista de affaires incluye a Marilyn Monroe, Ava Gardner, Rita Hayworth y Shirley McLaine, y tampoco falta en su curriculum una hija nacida fuera del matrimonio), boxeador profesional, camorrista y conducido a los tribunales en varias ocasiones por posesión de drogas, Mitchum vino a hacer, más o menos, lo que le dio la gana, y así regaló a varias generaciones el cine que necesitaban. A la lista de cuatro títulos seleccionados por La Edad de Oro se le podrían incorporar muchas más (Con él llegó el escándalo, Río sin retorno, El cabo del terror, Adiós, muñeca, La hija de Ryan, Duelo en el Atlántico, Cara de ángel, Retorno al pasado y tantas otras), pero el menú (que en realidad incluye, como veremos, cinco títulos) resulta altamente representativo de su legado.

La Edad de oro tendrá su inauguración el próximo jueves 7 en el Albéniz con la proyección de todo un filme de culto como La noche del cazador (1955), dirigida por Charles Laughton y protagonizada por Robert Mitchum, Billy Chapin y Shelley Winters. Considerada uno de los hitos de la historia del cine, la película adopta la narrativa propia de los cuentos de hadas para sumergir al espectador en una persecución que, sesenta años después, sigue poniendo los pelos de punta merced a un Mitchum al que se le da de perlas hacer de lobo con piel de cordero. La noche del cazador fue un fracaso estrepitoso en su momento, tanto que el grandísimo actor que fue Charles Laughton decidió no volver a dirigir nunca más; pero con el tiempo se convirtió en una fuente imprescindible de la que tantos cineastas han bebido para rodar lo mismo Alien, el octavo pasajero que Prisioneros. El sábado 9 se podrá ver uno de los últimos trabajos de Mitchum, Dead Man (1995), western crepuscular disfrazado de canto de cisne dirigido por Jim Jarmusch, coprotagonizado por Johnny Depp e Iggy Pop y con música de Neil Young. El lunes 11 llegará el turno de otro clásico de altura, Perseguido (1947) de Raoul Walsh, con Mitchum y Teresa Wright en otro western pionero del thriller psicológico. Y habrá que señalar en la agenda el martes 12 para Hombres errantes (1952) de Nicolas Ray, con un Mitchum de la mano Susan Hayward en la piel de una estrella del rodeo obligada a retirarse. La Edad de Oro programa otro título de Robert Mitchum, pero dentro del ciclo dedicado a Howard Hawks: nada menos que El Dorado (1966), un tour de force con John Wayne que llegará a la pantalla grande el lunes 10. Todo restaurado y en VOSE. Y con la boca hecha agua.