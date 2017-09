La Cochera Cabaret regresa con Kassy Key & The Raindogs y DD Dager

El próximo miércoles, 13 de septiembre, los amantes del arte volverán a disfrutar de uno de los espacios culturales más simbólicos de Málaga. La Cochera Cabaret abre sus puertas a una nueva temporada con dos grupos que llegan desde el otro lado del Atlántico. Los grupos Kassy Key & The Raindogs y DD Dager.

Una mezcla explosiva de Tom Waits con sabor a Snoop Dog. Raindogs, Brent Cagle & Rob Huntley se conocieron en el año 2011 mientras tocaron en una banda tributo a Tom Waits. A pesar que esta banda tuvo un corto recorrido, los tres miembros formaron The Raindogs. Kassy Key se incorporo a la banda en Julio del 2012 y grabaron su primer single/video Sleight of Hand en septiembre del 2012. Kassy key & The Raindogs grabaron un disco con cuatro canciones bajo el mismo nombre en enero del 2013. Todos los miembros residen en Austin , Texas, donde forman parte de la escena musical con actuaciones semanales en los clubs principales de la capital de la capital mundial de la música en directo.

Los próximos días actuarán en la sala Javier Batanero y la banda Los Nocheros

DD Dagger es un alter ego de la saxofonista, artista, pintora, cantante, compositora y modelo Allyson Lipkin. Allyson y algunos de su grupo son miembros del gran grupo punk Minor Mishap Marching Band, que mezcla los estilos de Nueva Orleans Bourbon Street con Budapest al estilo de Austin. La artista también ha grabado y tocado en directo con grandes de EE.UU., The Fleshtones, Nic Armstrong, Peelander Z, Double-O-Go-Go, Raindoggs, Easies (con el bajista Jeff Linton y el batería Kory Cook de San Antonio, Texas pioneros del rock de garaje Sons of Hercules), y leyenda del punk-rock Tim Kerr's Total Sound Direct Action Committee. Ahora al frente de su propia banda, DD Dagger, que se gira en torno al dancerock- psicodelia-acid-jazz-punk, con instrumentación de rock no tradicional como la tuba, trompa, trombón, trompeta, y clarinete, guitarra psicodélica y bombos que van desde el jazz de las grandes bandas a la música tribal. DD Dagger actuó en una gira por España en 2012 con Nurk y Los Tubby Jefes y ya que Allyson es una gringa habla un perfecto español.

El encuentro con ambas bandas comienza a las 21:00 en la Cochera Cabaret. Las entradas se pueden adquirir en la página web de la sala: https://entradas.lacocheracabaret.com/ a un precio de 10 euros. Los próximos eventos de esta nueva temporada cuenta con la presencia del cantante y compositor Javier Batanero el 14 de septiembre y la banda argentina Los Nocheros el viernes, día 15.