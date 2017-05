Conexión creativa

La ficha 'DEMON DE GARTH ENNIS, 2' Garth Ennis y John McCrea.ECC. 288 páginas. 28,50 euros.

El segundo de los dos integrales que recuperan la magnífica etapa de Demon realizada por Garth Ennis y John McCrea en la década de los 90 compila los números 50 a 58 y el 0 de The Demon (1994-1995). Junto al demonio creado por Jack Kirby, aquí encontramos al mercenario Hitman, que más tarde protagonizaría su propia e inolvidable serie (también de la mano de Ennis y McCrea), y va el cruce de The Demon con el evento Zero Hour, episodio que sirve a Ennis para revisar, a su manera, la larga relación que comparten Jason Blood y Etrigan desde la Edad Media. En palabras del propio Ennis: "Demon no era el primer trabajo que hacíamos juntos John y yo, pero para mí sí que fue la primera vez que conectamos del todo". Muy recomendable.