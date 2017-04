Confesiones familiares y duelo interpretativo

Si a alguien le diera por buscar un talento interpretativo de altura en Málaga tendría que reparar tarde o temprano en Miguel Guardiola y Paco Pozo, dos actores de generaciones y escuelas distintas pero unidos por su querencia al genio, a menudo desde las tripas, en la ejecución de su oficio. La oportunidad de verlos a ambos en escena, sin más distracciones, en un duelo dramático a su altura, es por tanto reclamo suficiente para cualquier aficionado que se precie. Y esto es justo lo que ofrece Monogamia, el montaje de la obra del autor chileno Marco Antonio de la Parra, que como nueva producción de Factoría Echegaray se representará en el teatro homónimo del 19 de abril al 6 de mayo, con sus doce funciones correspondientes. Nacho Albert dirige la obra, que ya se presentó ante el público malagueño en una lectura el año pasado en el Centro de Cultura Activa Pedro Aparicio dentro del ciclo Miradores de escena, coordinado por el propio Albert y Paco Bernal. Con el montaje de Factoría Echegaray, sin embargo, Monogamia afila sus alcances con una determinación mayor.

Adscrito formalmente a la comedia, pero resistente a cualquier tipo de etiqueta, el texto de De la Parra presenta a dos hermanos citados en un club privado, donde comparten confesiones delicadas respecto a sus familias, las de cada uno y la que, todavía, les une. "Los dos personajes se sitúan en una sola ubicación y en tiempo real. No hay elipsis ni nada parecido. Es un texto orgánico que rechaza cualquier complacencia monocorde", apunta Nacho Albert a Málaga Hoy en un rato libre entre la vorágine de ensayos: "Empezamos a ver una función larga que se nos hace cada vez más corta. Digamos que nos encontramos en un territorio muy interesante", comenta Albert sobre la situación actual del proyecto antes de referirse a los intérpretes: "Se nota que han trabajado juntos antes, que se conocen y se admiran mutuamente. El trabajo con Paco y Miguel es muy divertido y a la vez una ocasión para aprender. Últimamente, por ejemplo, hemos desarrollado algunas improvisaciones para meternos con más firmeza en las emociones de los personajes, dejando a un lado la razón y profundizando en los sentimientos. Y ha sido muy revelador".

A estas alturas, Nacho Albert no duda de las posibilidades de Monogamia para conquistar a un público amplio: "De entrada, es muy fácil empatizar con los dos personajes. La obra presenta a dos hermanos que indagan en las vísceras de la familia, y ya se sabe que en todas las familias hay secretos y trapos sucios, por mucho que en determinadas ocasiones la familia sea lo único que te puede salvar. La mayor parte del público comprenderá perfectamente a los personajes porque tratan un asunto universal". En cuanto a la correspondencia de la obra con la comedia, Albert matiza la cuestión: "Es una comedia, sí, pero sostenida en una situación dramática. No se trata de reír y ya está. De hecho, estamos trabajando la obra en los ensayos desde un punto de vista cercano al drama, porque la comedia termina saliendo por sí sola. Particularmente, me gusta mucho la mezcla de géneros. Me encanta que una obra me haga reír y poco después me lleve a emocionarme, a una sensación distinta. Y creo que con Monogamia el público podrá emprender un viaje así, por más que, como comedia, la obra pueda aspirar a un largo recorrido y a gustar a mucha gente".

Nacho Albert cuenta en su equipo con el compositor Miguel Olmedo, que ha creado las composiciones musicales para la función; Azael Ferrer, responsable del diseño de iluminación; y Beatriz Mori como ayudante de dirección, además de los efectivos de Factoría Echegaray. Precisamente, el director ve en el centro de producción municipal "un vivero necesario, el germen de un posible tejido industrial creado en Málaga, lo que representa algo inédito. Hay mucho talento escénico aquí y ahora tenemos la oportunidad de demostrarlo". Mientras tanto, Monogamia viene dispuesta a brindar tardes de buen teatro. Aprovechen, puñeta.