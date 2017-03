"Contar lo que se quiere es posible pero cuesta unas cuantas úlceras de estómago"

A Isabel Coixet le gusta mirar, descubrir, desentrañar gestos, en sus actores o en gente anónima con la que se cruza por la calle. Y no hay mejor aliado para ello que una cámara, bien sea fotográfica o de cine. En el Festival de Málaga presentará el corto No es tan frío Siberia y en breve comenzará el rodaje de cuatro cortometrajes para Cinergía. Pero lo que la ha devuelto a Málaga ha sido la exposición Faces, que se podrá ver en La Térmica hasta el 30 de junio.

-¿Un rostro es espejo de un alma?

Lo primordial es poder contar historias, la manera en que la gente llega a ellas escapa de nuestro control"

-Es un espejo, desde luego, pero que engaña. A veces te parece que es transparente, que lo que ves es lo que hay, pero creo que hay mucho más detrás de un rostro. También lo que oculta, lo que calla... Lo que más me gusta en el mundo es ir en metro o sentarme en un café y mirar las caras de la gente, ver cómo andan, cómo miran, cómo se relacionan...

-¿Retratar a sus actores, a su equipo, era poder atesorar esos momentos efímeros?

-Bueno, realmente en los rodajes tengo muy poco tiempo y no he hecho tantas fotos. Pero sí que me ha gustado sacar la cámara en determinados momentos de pausa, de ensayos, momentos en los que esperamos la luz, a algún actor... Ahí sí me he atrevido a retratarlos.

-¿Por qué?

-No lo sé, porque me ha parecido que en esos momentos de espera aparece lo mejor y lo peor de una persona. La paciencia, la impaciencia, la ansiedad, el enfado...

-Si un rostro puede ser engañoso, ¿una mirada es más de verdad?

-Estamos en un momento de una gran banalización de la mirada. Ahora antes de mirar lo primero es hacerse un selfie, hacer la foto. Y, a veces, una fotografía tan sólo es un atisbo de la realidad. Yo creo que antes de hacer una foto hay un proceso de ver, de escuchar, de familiarizarte...

-¿Trabaja mucho esas miradas con los actores en sus películas o les deja libertad?

-Cada actor requiere su tempo, su espacio, su manera de llegar a un personaje. Hay actores que necesitan mucho ensayo, otros que no, y lo que yo intento es adaptarme. Si un actor realmente necesita hablar mucho, sugerir, cambiar, rectificar y otros te hacen dos preguntas, lo tienen claro y adelante, yo me adapto a lo que necesiten para llegar a exprimir al máximo un personaje.

-¿Entiende la vida mejor detrás de la cámara?

-Mucho mejor detrás de la cámara que sin ella. Si tuviera una cámara siempre sería mucho más feliz y todo sería más fácil. En un rodaje todo es posible, todo está muy bien pensado, el que manda, los ayudantes, el que se ocupa de esto y lo otro. La manera en la que está organizada el cine es mucho más práctica que la manera en la que está estructurado un Gobierno, por ejemplo. Para mí uno de mis grandes logros es rodearme de gente muy buena, si es posible que sean mejores que yo, mejor. Creo que soy buena también dando a cada uno su espacio.

-Lleva 22 títulos en su haber, 12 de ellos largometrajes, y cada uno supongo que le habrá aportado lo suyo. Pero, ¿hay alguno al que guarde un cariño especial?

-Para mí, la película que siento de una manera especial, por ser el inicio de mi carrera, por hacerla contra los consejos de todo el mundo, en la que me empeñé y luego todo el mundo reconoció que era una película valiosa e interesante es Cosas que nunca te dije. Fue una película que en su momento rompió muchos moldes, muchas barreras, era de las primeras películas que un director español hacía en Estados Unidos con una estética independiente muy determinada y de la que todavía la gente se acuerda.

-Eso supone estar en sintonía con su público...

-Yo no creo que sea el cineasta más admirado, pero sí creo que mis películas generan una corriente de comprensión, simpatía e identificación con muchas mujeres y muchos hombres.

-Dice Danza Invisible que para sacar un disco hoy en día hay que ser muy romántico. ¿En qué punto está el cine?

-Pues igual. Lo primordial es que podamos contar historias con imágenes. La manera en que la gente llegue a esas películas eso ya se ha escapado totalmente del control de un cineasta. Lo ideal es que la gente las vea en la sala de cine, tranquilamente, con una buena calidad de imagen, un buen sonido, sin los móviles, sin esta cosa constante de estar conectada todo el rato que es absurda, porque al final estás más desconectado de ti cuanto más conectado estás con los demás... Pero, a partir de ahí, si la gente ve lo que hacemos en su televisión, en su tablet, en su teléfono... pues qué le vamos a hacer. Lo único que pediría yo es encontrar un momento para ver algo.

-Contar lo que se quiere sin pensar demasiado en rendimiento económico, industria y público, ¿es posible?

-Es posible pero cuesta unas cuantas úlceras de estómago. No es fácil pero hay que seguir intentándolo y seguir luchando. Yo, desde luego ,lo intento.

--Hubo un tiempo en que lo independiente estuvo de moda, ¿qué es tendencia ahora?

-No sé por qué tendencia vamos ya, la verdad. Acabo de terminar una película que se llama La Librería y le digo a mi equipo que éste es otro clavo en mi ataúd de cineasta de autor. Porque es una película tan a contracorriente de todo...

-¿Y eso?

-Pues porque es una película sobre el amor a los libros, pasa en un pequeño pueblo a finales de los 50, no hay una historia de amor al uso, no hay sexo, no hay canciones... Pero la veo y pienso que alguien tiene que hacer estas películas, que hablar de la lucha individual por ser mejor, por ser más honesto, más inocente, alguien tiene que hablar del amor a los libros, aunque sea en este momento. También es una película muy bonita visualmente y con unas interpretaciones increíbles de Emily Mortimer, Bill Nighy y Patricia Clarkson... Yo creo que sales sintiéndote parte de un colectivo, parte de la humanidad en la mejor expresión del término.

-¿Cómo se lleva ese sello de independiente?

-Yo siempre digo que soy muy independiente pero que no independentista. Todo es mucho más simple. Me enamoro de una historia en una manera determinada, la sueño, la pienso de una manera determinada y lucho por hacerla, porque mi visión se acerque cada vez más a lo que puedo hacer.

-Estamos a una semana del Festival de Málaga. ¿Cree que es una buena plataforma?

-Creo que el Festival se ha posicionado de una manera increíble, internacionalmente se empieza a conocer y creo que la decisión que se ha tomado este año de traer películas sudamericanas está muy bien, nos hace falta esa competencia y ese estímulo. Me parece una decisión muy inteligente. En un mundo en el que parece que la gente quiere más barreras y muros, la decisión del Festival de Málaga me parece absolutamente encomiable. Ese es el espíritu. Solo ampliando nuestro espectro podremos hacer algo que tenga sentido y que sea humano.

-¿Y los premios?

-Son bonitos cuando te los dan, la verdad. Se ha demostrado que las películas del Festival han sido plataformas para descubrir talentos, para lanzar títulos... También hay algo aquí muy necesario que es un star system español que tiene que existir y que en Málaga se vive como en ningún otro sitio de España.