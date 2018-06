El Convento de la Trinidad será ahora un contenedor cultural y social

En la misma línea, apuntó que desde la Junta no entienden la manera de actuar del Ayuntamiento, incidiendo en que "desde luego, quienes no tenían culpa de nada eran los vecinos que se encontraron los mosaicos en las fachadas de sus casas".

El Ayuntamiento, recordó, "recibió tres exigencias por parte de la Delegación Territorial de Cultura para la retirada de los mosaicos y no hizo nada", apuntando que "sólo cuando vio venir que iba a abrirse una investigación judicial reaccionó [...] de la peor manera: exigiendo a los vecinos, que habían sido las víctimas de una acción que, a priori y pendiente de lo que decidan los tribunales, parece que tiene origen municipal".

Está previsto que tras los trabajos de rehabilitación del convento en un centro cultural, con actuaciones cifradas entre los 15 y 18 millones de euros. Las obras se ejecutarían por fases, si bien no hay todavía una fecha concreta para iniciar los trabajos, que llevará años finalizar.

La exigencia sobre la Biblioteca Provincial se mantendrá

El consejero de Cultura, cuestionado por los periodistas sobre si el cambio de Gobierno en España desbloqueará el traslado de la Biblioteca Provincial a San Agustín, transmitió con "garantía absoluta" que la Junta "va a mantener la misma exigencia para que la Biblioteca Provincial de Málaga sea una realidad en el tiempo que estaba previsto". El inmueble, con más de 4.000 metros cuadrados, permanece vacío desde la década de los 90. Y prosiguió: "Hemos vivido años de negaciones, de presupuestos incumplidos y de promesas que se las llevó el viento. Ahora que tenemos un Gobierno que va a ser mucho más sensible con Andalucía y que nos va a mirar de otra manera, estoy convencido de que el nuevo ministro de Cultura, Màxim Huerta, y el nuevo Gobierno que preside Pedro Sánchez va a tener esa mirada especial y sensible con nuestra tierra, y, lógicamente, también con la biblioteca pública de Málaga", argumentó. Sobre Huerta hizo una valoración positiva. "En primer lugar es periodista, como el que habla, luego es escritor, tiene una importante colección de títulos ya publicados; ha manifesado esa gran satisfacción por la recuperación del Ministerio de Cultura como un ministerio con identidad propia, es un gran salto cualitativo. La cultura desde la izquierda tiene una mirada distinta que cuando la gestiona la derecha. La cultura necesita tener una identidad propia, desligada de otros ámbitos, aunque tiene que trabajar conjuntamente con otros", afirmó. "Esa apuesta que ha hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de crear el Ministerio de Cultura, es una apuesta que sintoniza con lo que hacemos en Andalucía, que tenemos una consejería propia de Cultura", continúo. También aseguró que su consejería "va a facilitar el diálogo y la colaboración. Además vemos que tanto el presidente del Gobierno como el ministro de Cultura van a tener una mirada mucho más sensible, mucho más cercana, mucho más cómplice con Andalucía de lo que hemos tenido en los últimos seis años".