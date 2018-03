Convocados paros en todos los centros del Inaem para el mes próximo

La zarzuela Policías y ladrones, la obra Si no te hubiese conocido o el espectáculo de danza The show must go on son algunos de los estrenos que pueden verse comprometidos en abril por los paros que convocará el Comité de Empresa de Cultura en protesta por la fusión del Teatro Real y de la Zarzuela. El presidente del comité, Javier Figueroa, indicó que ayer se cerró el calendario de paros y, aunque no quiso detallar dónde y cuándo serán, sí ha precisado que "tocarán todas las unidades de producción" del Instituto Nacional de Artes Escénicas y de la Música (Inaem).

Las unidades que pertenecen al Inaem son el Teatro de la Zarzuela, que tiene previsto el 5 de abril el estreno mundial de Policías y ladrones, de Tomás Marco; la Compañía Nacional de Danza (CND), que llevará The show must go on a los Teatros del Canal el 4 de abril; y el Centro Dramático Nacional (CDN), que ha programado Si no te hubiera conocido, de Sergi Belbel, a partir del 6 de abril. Además, son del Inaem el Ballet Nacional de España (BNE), que actúa el 12 de abril en Las Palmas; la Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC), que estrena La dama duende el 6 de abril en Valladolid; la Joven Orquesta Nacional de España (Jonde), el Centro Nacional de Difusión Musical (CNMD), el Centro de Tecnología del Espectáculo (CTE) y el Centro de Documentación de Música y Danza (CDMD). Los trabajadores han decidido también realizar "una gran concentración" ante el Teatro Real el próximo 12 de abril coincidiendo con la celebración en ese coliseo del World Opera Forum.