Croquis para navegar por el cerebro del creador

Un mapa abigarrado y caótico, repleto de ideas, de cálculos y perspectivas pueblan las paredes de la sala temporal del Centre Pompidou Málaga. Inagotables, inabarcables en una sola visita, los bocetos invitan, del suelo al techo, a sumergirse en una mente destinada a la creación. Son los 4.000 Croquis Desvelados, los Dibujos Secretos del diseñador francés Philippe Starck, que se exponen por primera vez al público. Tras 14 años sin realizar una muestra individual, este enemigo acérrimo de exhibiciones, actos y homenajes viajó ayer hasta Málaga para presentar la exposición con la quiere hacer comprender al espectador "que todo es posible, no hay una vocación divina que llega y nos convierte en genios creadores". "Todos somos genios y el único defecto es que hay mucha gente que no lo sabe", aseguró Starck. La muestra también reúne una treintena de objetos, desde el famoso exprimidor Juicy Salif hasta el perfume Colección Peau, que hablan de la versatilidad de un diseñador empeñado en que sus piezas sean útiles funcional y emocionalmente. La muestra se podrá visitar hasta el 17 de septiembre.

"Somos gente que huye, huimos de la ciudad, de la sociedad, de los eventos, de los medios y de nosotros mismos", bromeó Starck frente a la prensa. "Pero sobre todo huyo de las exposiciones", agregó. Porque, apuntó, si aceptara cada muestra que le proponen "sería un expositor profesional y podría resultar formidable para algunos, pero para mí no". Porque Starck no considera que sus creaciones se tengan que ensalzar en una sala cuando ya han entrado en millones de hogares. Esa necesidad de servicio a la sociedad se refleja en los bocetos de su colección particular. Sillas, taburetes, lámparas, grifos, sandalias, discos duros, auriculares portátiles y hasta un coche o los planos e instrucciones para construir una casa de madera son algunos ejemplos que se pueden ver en el Pompidou de un creador que ha concebido más de 10.000 proyectos desde los años 70 hasta la actualidad.

Partiendo de la base de que todos pueden crear, Starck aseguró ayer en Málaga que para ello sólo es necesario tener "curiosidad, ser un poco osado y el deseo de servir a la comunidad", además de trabajar sin tregua. "Crear no es complicado, aunque hay que evadirse de todo, no ver nada ni sentir nada, sentarse cada mañana en una mesa, pequeña, la de la cocina, la que sea, y desarrollar en una hoja en blanco cuál sería la buena idea que podría tener yo para ayudar a mi familia, a mi tribu, a mi sociedad, si soy lo bastante bueno, para hacer un poco mejor la vida del resto", comentó el diseñador. Y reiteró que "sus productos han sido creados y concebidos en un folio" y que más que una mente privilegiada lo que se necesita para crear es "trabajar por el progreso".

Philippe Starck aceptó esta propuesta de Málaga, comisariada por Marie-Ange Brayer al descubrir que era "una continuación" de la del Pompidou de París en el 2003, "que causó mucho ruido y escándalo porque era una contraexposición". Y quiso advertir que ésta no es "una exposición sobre un artista, sino sobre la creación", y está convencido de que "hay muchos creadores que no son artistas y muchos artistas que no son creadores". Para Starck, la creación es un proceso en el que "cuanto más se avanza, más se simplifica". "El objeto al principio es muy complicado, el trabajo lo va limpiando y al final de la página se reduce a la mínima expresión". "Traed a los niños", animó el diseñador, que considera que la exposición puede servir a los más pequeños para comprender que "con un papel, con un lápiz, con mucho trabajo y con mucha imaginación, al final ocurre la magia y el sueño se cristaliza".

Marie-Ange Brayer, comisaria de la exposición, explicaba ayer que se trata "de una muestra única" en cuanto que se reproducen los croquis de la colección del autor que nunca antes se habían visto. Además, una treintena de piezas, la mitad de ellas procedente de la colección del Pompidou -el centro parisino contiene unos 300 objetos del diseñador- y la otra de la colección personal del autor. "Podemos ver obras icónicas de Starck de los años 90 y su evolución hacia una conciencia cada vez más ecológica", apuntó Brayer. Como dijo la comisaria, "la idea es entrar en la conciencia de la creación".

El exprimidor en una sola pieza, de 1988, ejemplo de "un nuevo lenguaje, de la dimensión simbólica de los objetos" recibe al espectador. Este objeto de ciencia ficción se expone junto al taburete W.W. "El director de cine Win Wenders le encargó un taburete para estar sentado de pie, más bien era como un apoyo, y lo concibió como una planta que creía y se ramificaba", explicó la comisaria. "En 1990, aunque aún estaba lejos de su dimensión ecológica, Starck ya defendía un diseño democrático, hacerlo cada uno por sí mismo", indicó Brayer en relación a la Casa Starck. En una caja se guardan las claves para construir una vivienda unifamiliar de madera de unos 150 metros cuadrados. Planos, un VHS con las instrucciones de ensamblaje, un martillo e, incluso, una bandera para coronar la obra concluida contiene el paquete.

También se exhiben las lámparas de la serie Gun, "objetos simbólicos de dimensión provocadora que suponen una convergencia entre el dinero y la guerra", comentó la especialista. Con el pie convertido en un arma y decenas de cruces dentro de las pantallas, que simbolizan los muertos en los conflictos bélicos, el 20% de lo recaudado con la venta de estos artículos se destina a la asociación Frères des Hommes. La última tecnología lumínica ha servido al diseñador para crear una lámpara de mesa portátil, sin cable, que se alimenta con un USB y que se puede personalizar y otra que, además de dar luz, sirve para cargar la batería de los aparatos electrónicos.

Otro de los clásicos de Starck han sido las sillas o sillones. La Marie es una silla monobloque elaborada en plástico no rayable, extremadamente moderna ya que en su fabricación se utiliza un único molde. La Louis Ghost, del año 2000, "amplía el principio de desmaterialización e invisibilidad", utiliza elementos típicos del neoclasicismo en policarbonato transparente con la que crea una especie de "espectro". "Con este tipo de productos se expone que lo importante es la simplicidad del objeto, aunque detrás de ellos haya una complejidad grande", apuntó Marie-Ange Brayer, que habló del sillón LouRead, creado tras un encuentro con el músico. Muy conocida es también, dijo Brayer, la silla OscarBon. "Estuvo cuatro años con la NASA para aprender a trabajar con fibra de carbono negro", señaló la comisaria, que habló también de materiales reciclados y de su necesidad de ser energéticamente sostenible. "Está en él muy presente la idea de reconstrucción positiva, la renovación del diseño trabajando con material reciclado".

Un grifo transparente en el que se ve cómo sube el agua y que tiene un "caudal ecológico", una bicicleta eléctrica en su versión de montaña, cubierta con piel sintética, y hasta un coche completan la muestra. "Es una estructura de aluminio, que puede circular a 60 kilómetros por hora, Quería hacer un coche simple, que contuviera lo esencial, cuatro ruedas, un volante y asientos, la idea de coche que tenemos cuando somos pequeños", desgranó la experta en su visita guiada a la muestra. Para terminar explicó la creación del perfume Colección Peau, que supone "la forma íntima de conseguir la desmaterialización, llegar a la desaparición del objeto".

José María Luna, director del Centre Pompidou Málaga, destacó la importancia de tener en la ciudad esta exposición de "un diseño al servicio de las personas, de los ciudadanos, un diseño útil de manera funcional y emocional". Y la nueva directora general del Pompidou, Julie Narbey consideró que "los malagueños van a descubrir con mucho placer esta exposición durante los próximos meses", al tiempo que destacó que "es el diseñador más importante de Francia" y que con esta iniciativa "se muestra la faceta multidisciplicar del centro". Narbey también quiso señalar, al igual que lo hizo el alcalde de Málaga, su satisfacción por "construir esa colaboración tan importante para el Pompidou y para Málaga y creo que será muy duradera". La concejala de Cultura, Gemma del Corral quiso destacar que la ciudad tendrá la oportunidad de conocer el "sueño" de Starck en La Noche en Blanco.