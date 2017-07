Cullum y una noche mágica

Una vez más la magia del jazz volvió a inundar el interior del Castillo Sohail con la música de Jamie Cullum. Fue en 2011 cuando el artista británico pisó por primera vez el escenario de la emblemática fortaleza fuengiroleña en un concierto que ha quedado grabado en la memoria de muchos, una imagen que ayer volvió a repetirse con más fuerza que nunca. Con Work of art arrancaba un concierto de casi dos horas en el que Cullum se ganó la complicidad del público. Y no era para menos. El cantante, que aseguró sentirse "muy feliz" de volver a Fuengirola, vino dispuesto a darlo todo; y lo hizo desde el primer minuto.

El espectáculo comenzó con juegos de humos sobre el escenario y el cantante a la percusión, que poco después dejaría para sentarse al piano, aunque no por mucho tiempo, ya que no paró de moverse sobre el escenario en todo el concierto. Su forma especial de tocar y de sentir la música hizo de la noche del martes una velada aún más especial, donde hubo magia, emoción, y también ganas de bailar.

Con alrededor de 2.000 entradas vendidas, el público, que cantaba sus canciones, no tardaría en enloquecer con When I get famous, su segundo tema, momento en el que Cullum aprovechó para subirse al piano y saltar al escenario. Una escena que ya se ha repetido en otros conciertos. A este le siguieron otros temas como Don't you know y All over it know. Tampoco faltaron canciones como Sinnerman o su versión de Please don't stop de music de Rihanna.

Cullum regresó ayer a la ciudad como un artista consolidado tras más de 15 años en los escenarios, con un Grammy, dos Globos de oro, dos GQ del Hombre del año, tres Brit Awards, tres Sony Radio Awards, y muchas otras nominaciones y premios en su haber, ademas de más de diez millones de discos vendidos, para presentar su último álbum de estudio, Interlude, editado en 2014.

La música continuará este sábado en el castillo con otro de los conciertos más esperados del verano, el de Loquillo y Revólver, dentro de La Noche Rosa