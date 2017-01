Dani Rovira dice que no habrá menciones políticas en la gala de los Goya

El malagueño Dani Rovira repetirá por tercer año consecutivo como maestro de ceremonias de la entrega de los Premios Goya, una gala que se celebrará el próximo 4 de febrero y en la que, según aseguró, no habrá menciones políticas, a diferencia de anteriores ediciones. "No se merecen esa parte de protagonismo", señaló el actor durante una entrevista en la que aseguró que no se siente "condicionado" a evitar hacer alusión a temas ajenos al cine.

En este sentido, avanzó que no habrá referencias al IVA cultural ni al ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, a quien se limitará a saludar y dar la "bienvenida", lo que no significa que la Academia haya cesado en su petición hacia el Gobierno, tal y como indicó. Rovira señaló que al ver la "progresión" de las galas (desde el famoso 'No a la guerra' de 2003, pasando por las presentadas por Andreu Buenafuente o Eva H) ha eliminado "poco a poco" la politización porque, entre otros motivos, no quiere ser "abanderado" de nada. "No soy la gala, ni el cine ni la Academia", afirmó.

No obstante, señaló que aunque "uno intenta repartir para todos los lados", al final uno "tiene que repartir más para el que maneja la nave, que es el responsable de lo bien o mal que va el país", señaló ayer.