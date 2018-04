David Trueba: "No calculo nunca muy bien el grado de melancolía"

Las inquietudes de llegar a la cuarentena se mezclan con la reivindicación de la vida más allá de las grandes ciudades, las pequeñas cosas que dan la felicidad y una crítica a la vida basada en el éxito en Casi 40, la nueva película de David Trueba. "Es un desafío a las puertas que se te cierran", afirmó el director. La trama reúne a dos amigos de juventud, interpretados por Lucía Jiménez y Fernando Ramallo (con quienes ya rodó La buena vida en 1966), en un viaje propiciado por la intención del chico de relanzar la carrera musical de quién fue su amor en la adolescencia. Así, la película muestra situaciones con las que la generación cercana a los 40 años se sentirá identificada. "No calculo nunca muy bien el grado de melancolía", bromeó ayer Trueba en la rueda de prensa de presentación de la cinta, que compite en la sección oficial del Festival de Málaga.

Uno de esos aspectos reconocibles se aprecia en el personaje de Fernando, que sobrevive vendiendo productos cosméticos. "Vivimos en un tiempo donde las apariencias importan más que las verdades; donde el transmitir la idea de felicidad es más fundamental para las personas que intentar, de alguna manera, tener una vida plena", criticó. "Eso yo creo que genera una cierta ansiedad, una cierta frustación en la gente", continuó. "Hay un esfuerzo tan desmedido de transmitir una imagen feliz que alguien que lo pasa mal se siente un aguafiestas", puntualizó, al tiempo que calificó esto como un "síntoma del triunfo de la superficialidad".

Vivimos en un tiempo en el que las apariencias importan más que las verdades"

"Yo soy director de Casi 40, pero director de casi 50", bromeó Trueba. "Me da la sensación de que esas generaciones que vienen detrás tienen que sacudirse de alguna manera ese peso", señaló al respecto. "Si no, cometerán el error de estar viviendo sobre una especie de ficción; y la ficción siempre genera una gran angustia cuando se cae", añadió. Por esos motivos consideró que en su película "hay una parte de discurso generacional, pero más importante todavía es eso que hablamos del 'circuíto' de dónde están los cantantes que no tienen éxito; dónde están los cineastas que no quieren competir con ser la película más taquillera; dónde está la gente que quiere hacer su trabajo honestamente y o quiere montar una empresa y no ser la que quiere tener más beneficios cada año a costa de torturar más y más a los trabajadores", explicó. En este sentido resaltó que este ambiente competitivo provoca una "desafección" de la gente con el barrio donde vive. Por estos motivos reivindicó esa "otra España" que existe más allá de las capitales.

En la cinta también hay una reivindicación de la cultura que se defiende a través de las canciones que interpreta Jiménez, con la manera de enfrentarse "más cruda: ella sola con una guitarra", apuntó la actriz. Para ella la cinta tiene "alma, esencia y mucha emoción".

Por su parte, Ramallo considera que su personaje organiza esas pequeñas giras para Lucía más por él que por ella. "Es como si la compañía de Lucía fuese suficiente", destacó. Asimismo, añadió que "la vida a veces hace que te conformes", pero no de manera negativa, detalló.

Trueba anunció de paso que la película, que se ha realizado"libremente", se estrenará el próximo 29 de junio, "en mitad del Mundial de Fútbol, para quien no le guste", bromeó.