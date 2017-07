El Defensor del Pueblo Andaluz abre una queja de oficio sobre el horario de la Aduana

El Defensor del Pueblo Andaluz ha abierto una queja de oficio para interesarse por "el régimen de horarios de visitas establecido para los museos de Málaga, en particular el centro de La Aduana, así como del resto de Andalucía"; así como por "la disponibilidad para ampliar el régimen horario de apertura diario o de sus jornadas semanales", ya que durante el verano no abre por las tardes. Así, dicha institución señala que "ha tenido conocimiento de la orden de restringir los horarios de visita del Museo de Málaga y que, según las mismas informaciones, estaría acogido a un régimen de apertura que no ha podido 'encontrar fórmulas para compatibilizar el convenio colectivo del personal con el horario habitual de apertura'", siendo ahora éste de 9:00 a 15:00 hasta mediados de septiembre.

Se indica en la queja, "y sin perjuicio de analizar las informaciones que se reciban en orden al marco convencional del personal afectado, el resultado no parece coherente con la apuesta de promoción y potenciación de los centros museísticos específicos" de la capital "cuando se restringe la disponibilidad de acceso de visitantes de esta manera tan rotunda y precisamente afectando a una de las épocas del año en la que la ciudad despliega toda su capacidad de atracción y presencia en los itinerarios elegidos por su potenciales visitantes".

Se añade que este ejemplo "resulta absolutamente predicable del conjunto de la oferta museística de Andalucía en la época de mayor afluencia de visitantes de nuestra Comunidad Autónoma", por lo que se ha considerado "oportuno proponer incoar queja de oficio al amparo del artículo 10 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre del Defensor del Pueblo Andaluz, ante la Consejería de Cultura".