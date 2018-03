Di adiós a las fiestas adolescentes

El grupo malagueño de rock The Loud Residents ha vuelto reformado para recordar que las fiestas de la adolescencia no son lo mismo con más de veintipico años que con quince. The Last Teenage Party -también lanzado en vinilo- se presenta este sábado 31 de marzo en la capital malagueña y supone un nuevo rumbo para la banda, más cercano al garaje y al punk californiano actual, pero sin olvidar las influencias de los 90.

El disco lo componen ocho temas que recuerdan a grupos como Fidlar, Wavves, Dinosaur Jr. o Pixies y ha contado con la colaboración de Pepe de Airbag en los coros de algunas canciones. "La cara A habla de cuando llegas a una fiesta y la B del día siguiente", explicó ayer a este periódico el cantante y guitarrista de los Loud, Sixto Martín. Las letras cuentan el impacto de ver cómo las juergas adolescentes ya no son lo que eran con más de veinte años. "Llegas a una fiesta y lo primero que haces es hablar de política; y al día siguiente te das cuenta de que la gente es muy falsa. Y trata un poco de esa mirada del 'yo adolescente', en plan: ¿qué coño ha pasado aquí?", precisó.

Los ilustradores del álbum, Marina y Álvaro, resumen este concepto en el "simpático" dinosaurio que adorna la portada, un monstruo visto desde la adolescencia que representa la madurez.

La banda lanzó hace dos semanas un single titulado Ralph que cuenta con el videoclip para el que más medios han podido disponer. Aunque no tiene mucho que ver con la canción la idea se les ocurrió hace tiempo, cuando después de un concierto en un pueblo fueron a una cadena de pizzerías en Fuengirola a por el buffet libre. El lugar "estaba hecho una mierda" y pensaron que deberían hacer un vídeo en el que solo saliese Juan, el batería, comiendo pizza. "Vamos a hacer como una oda a una pizza: en vez de una pizza asesina, que Juan asesine a una pizza, porque se la come en plan... No tiene puto sentido; es una cuestión más visual que otra cosa", bromeó Martín.

The Last Teenage Party llega tras una remodelación de la banda y después de pasar por distintas formaciones y sonidos. Incluso han estado a punto de no sacarlo, pues encontraron muchas dificultades, pero tras dos años componiendo consiguieron grabarlo el verano pasado. "Decidimos seguir adelante porque concebimos el grupo como una especie de familia en la que cabe todo el mundo", afirmó el cantante.

El proceso de creación fue "bastante largo y duro", ya que era la primera vez que se enfrentaban a un disco completo. "No es lo mismo que componer un cuatro canciones: se supone que tienes que darle cierta unidad, no vale cualquier cosa", precisó Martín. Aunque tenían muchas canciones compuestas parecía que no iban "a ningún sitio", pero las reorientaron "con las metas puestas en algún sitio", detalló.

La remodelación también influyó y ha continuado después de la grabación del álbum. "El cambio de formación gordo fue ya el verano pasado, que se metieron Carlos y Jorge, la doble batería", recordó el cantante. Entonces realizaron algunos conciertos de prueba y justo antes de lanzar el álbum, a finales de año, decidieron introducir un nuevo integrante. "Nos dimos cuenta que era imposible poner una sola guitarra por encima de dos baterías, entonces caímos en meter a Javi López, que es el nuevo guitarrista", explicó.

"Con una sola guitarra se quedaba como demasiado punki, demasiado crudo, y ahora con dos guitarras -como el disco, al fin y al cabo, es muy pop y tal- es bastante más adornado, ya suena mucho más consistente y con mucho más aderezo", continuó al respecto.

Para celebrar y presentar el nuevo disco harán "un fiestorro gordo" que comenzará a las 14:00 del sábado con una paellada en el bar Drunk-O-Rama, a lo que seguirá un concierto junto a sus colegas Mississippi Howlin' Lover en Velvet Club, a partir de las 17:00, y una sesión Dj a cargo de los Loud en El Muro a las 22:00.