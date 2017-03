Diferentes miradas del feminicidio en el Congo

Inmaculada Casajús se gira. Apenas puede sostener la mirada frente a una de las fotografías que hizo en su tercer viaje a la República Democrática del Congo. Marié y Rachel, madre e hija, posan en su hogar, una cabaña de apenas diez metros cuadrados con las paredes de barro agujereadas. No miran al objetivo, no sonríen. En sus caras se cuela un gesto de dolor contenido. Marié está triste. Su marido la abandonó y su niña de seis años fue violada. Cuando Casajús las retrató habían pasado seis meses de la violación a Rachel. Sin embargo, la niña seguía en shock catatónico. "Sueño con las dos, con esa madre sola y sin recursos criando a seis hijos. Su vida está, por desgracia, abocada a la prostitución", explica esta profesora de la Universidad Complutense de Madrid.

Las violaciones a mujeres y niñas cometidas en la República Democrática del Congo, un país en el que se extrae el coltán, mineral utilizado en la fabricación de teléfonos móviles, es el eje que vertebra Mujeres en el laberinto, la nueva muestra del Vicerrectorado de Cultura de la Universidad de Málaga en la sala de exposiciones del Rectorado. En ella, Casajús y Paco Negre, traumatólogo del Servicio Andaluz de Salud jubilado, denuncian con sus fotografías el periplo por el que pasan miles de mujeres y niñas en el país en conflicto tras ser agredidas física y psicológicamente, y posteriormente abandonadas.

Bahati, Emiliane, Charlote, Jutine, Tuliya. Los nombres de estas congoleñas relegadas a la miseria y a la exclusión social aparecen proyectados en la entrada de la exposición, en el suelo, con una clara intención: el de hacer reflexionar al público. "Todos los días pisamos al Tercer Mundo en nombre de otras causas. Lo pisamos en el momento que olvidamos el vídeo más impactante, pero las violaciones, el dolor y la guerra encubierta siguen", reflexiona Casajús. En su viaje a la que fuera colonia belga durante la primavera de 2015, trató de retratar junto a Negre los rostros, a veces pudorosos y tímidos, otras veces rotos de desconsuelo, de esas mujeres "sin voz en la primera plana de los medios occidentales".

Lo hicieron gracias a la periodista Caddy Adzuba , Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2014, gracias a la cual accedieron a la Casa de Charlotte, las cuatro paredes propiedad de la madre que da nombre a una construcción que sirve de refugio y de lugar de encuentro para las mujeres que, como ella, fueron violadas en el "caos" congoleño. "La mujer en África es el corazón de la familia y del continente. Ellas tienen una media de ocho hijos y los cónyuges las suelen abandonar antes o después. Ellas, sin embargo, luchan por mantener a sus hijos. Su capacidad de sacrificio es enorme. Son gente tan fuerte que se merecían un homenaje", reconoce Casajús.

De las imágenes tomadas en Bukavu a las orillas del lago Kivu por ambos autores se desprende la resaca de un dolor doble, el del abuso y el de la segregación de la sociedad, plasmada en miradas, marcas en la piel y sonrisas ahogadas, entre las que también hay hueco para los minerales de la riqueza del Congo. "Para nosotros ha sido un trabajo muy difícil de realizar desde el punto de vista psicológico. Llevo casi 40 años ejerciendo como médico y tengo ya puesta una coraza. Esta coraza no sirve de nada cuando te enfrentas al horror, cuando las víctimas dejan de ser un número y tienen caras, nombres y una historia", confiesa Negre. La exposición con 22 fotografías de gran tamaño, que está hasta el ocho de abril en el Rectorado, se divide en dos partes bien diferenciadas. El primer espacio está dedicado estas mujeres y a su proceso de superación, en el que acuden a un hospital y montan una cooperativa para sobrevivir. "La violencia aquí tiene por origen el dominio de la tierra para poder explotar las riquezas minerales del Congo", explica la fotógrafa. Las imágenes nada macabras se acompañan un poema de la malagueña María Eloy García. Una puede incluso decir: tortura, violación, destrozo [...] y no son más que palabras oídas muchas veces, que les pasan siempre a otros. [...] Dime, persona-muy-preparada-para-el-evento-cultural: ¿qué hacemos con los humillados con vuestros oídos mutilados de palabras?. "Me parecía más coherente pensar en las contradicciones que ya ni oímos, ni vemos, ni reflexionamos", argumenta Eloy.

En el segundo, aparecen retratados los rostros de las violaciones infantiles. "Esta violencia se produce por la creencias, a veces divulgadas por los brujos locales, en la hematomancia, es decir, creer que la sangre te libra de la mala suerte, te libra de las enfermedades. Violan a las niñas para hacer fetiches -un trozo de tela con sangre- que venden por 12.000 euros en Occidente. El gran negocio está fuera", recrimina Casajús. El 27 de marzo, la periodista Rosa María Calaf estará en el Rectorado a las 20:00 para hablar de este feminicidio en el Congo que tiene nombre y apellidos. En mayúsculas.