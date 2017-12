Diferentes miradas, misma inspiración

La Puerta de la Justicia, cuenta el comisario de la nueva muestra temporal en la Alhambra, Rafael López Guzmán, "representa en el imaginario colectivo la entrada principal al conjunto monumental granadino, aunque históricamente durante el período nazarí era la denominada Puerta de las Armas la más importante al conectar directamente con la zona de la actual Plaza Nueva". Ahora bien, los cambios simbólicos y urbanísticos que se producen en los accesos y propuestas de defensa de la ciudad, desde el mismo momento de la conquista, "convirtieron al emblemático espacio en el más transitado, controlando así el flujo y razón de los visitantes". Bajo el título Bab al-Saria. Bienvenidos a la Alhambra, el conjunto monumental dedica una exposición a la historia de la Puerta de la Justicia, en la que se podrán ver más de un centenar de piezas hasta el ocho de abril.

Bab al-Saria. Bienvenidos a la Alhambra, explicó el consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, "concentra la historia en sí de este monumento" y ha supuesto "una rigurosa labor de documentación e investigación por parte del comisario". La muestra, comisariada por el catedrático de Historia del Arte de la UGR, Rafael López Guzmán, permanecerá instalada en la Capilla del Palacio de Carlos V y la vivienda superior de la torre de la Justicia, "un espacio que ofrece nuevas miradas, otros recursos con los que acercarse al patrimonio y de la que se cumple un año de su apertura, tras su restauración, como caja de música y punto de lectura", subrayó Vázquez, que se congratuló de que la puerta fuera inmortalizada por viajeros y artistas. En estos últimos 12 meses, cientos de personas han disfrutado de las actividades culturales que se programan aquí. "Hemos puesto al servicio del ciudadano la torre al igual que hiciera Jorge Loring -y su esposa Amalia Heredia-", señaló el consejero de Cultura.

Pinturas de David Roberts y dibujos de Mariano Fortuny forman parte de esta muestra

Este mismo espacio se ha instalado la sección Habitada, en la que se incluyen puntos táctiles con algunas de las piezas más simbólicas (llave, mano) junto a libros de la biblioteca de los Marqueses de la Casa Loring, cuyo legado literario se conservaba en estas mismas habitaciones durante los siglos XIX y XX, hasta el punto de convertirse en el origen de la Biblioteca de la Alhambra. Otros objetos de interés para el visitante tienen como objeto en el caso de algunos textos fijar las horas de la guardia de las torres de la Alhambra cuando era zona militar, mientras que otros tienen un valor humano. La torre de la Puerta de la Justicia llegó a ser el lugar donde se ubicaba la administración y se vendían los tickets, contando así con dos cajas fuertes que en los años 60 se taparon y desaparecieron. La muestra exhibe el contenido hallado en el interior de las dos cajas, que se abrieron tras la restauración el año pasado. "Hay pequeñas nóminas, una carné de identidad y una cartera de una mujer de Albacete, billetes. Es como una cápsula del tiempo", comentó entre risas el comisario durante un paseo por la primera parte de la exposición, en la que se puede ver la Virgen de la Puerta de la Justicia, obra del escultor Roberto Alemán, que se ha traslado del Museo de Bellas Artes de Granada hasta aquí para la ocasión.

Sin duda, una de los grandes aciertos de la muestra es el audiovisual inmersivo -la fotografía principal del reportaje corresponde a éste- de 15 minutos que se puede ver en la Capilla del Palacio de Carlos V, que trata de explicar que la denominada como Puerta de la Explanada es "un espacio vivo". Tras el viaje en el tiempo gracias al vídeo, el visitante acaba en la sección Miradas, donde se ve la puerta retratada en grabados, dibujos y pinturas; y filmada por distintos directores como Vicente Blasco Ibáñez (Sangre y Arena), Juan Bautista Berasategi (El embrujo del sur) y Jordi Frades (Isabel). "A mí me gusta el cuadro Entrada a la Alhambra de David Roberts, que viene de una colección particular. Es maravilloso. Incluso supera a nivel estético el que está conservado en el Victoria and Albert Museum de Londres. Lo que habla de que hay un colección oculto en esta ciudad que merece la pena recuperar", destacó López. Diferentes miradas, una misma inspiración: la Puerta de la Justicia.