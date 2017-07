'Dirty Dancing', del teatro a la conquista de las calles

Uno de los clásicos del cine de los 80, Dirty Dancing, llegó al Teatro Cervantes hace una semana convertido en musical y ayer los bailarines pisaron las calles del centro para conquistar al público ofreciendo una escena del espectáculo delante de decenas de personas.

La pieza que interpretaron en el Muelle Uno fue la del mítico momento en el que los protagonistas, Baby y Johnny Castle, bailan el número final con la canción (I've had) The Time of my Life. Esta parte de la película encandiló a millones de personas en el cine, y no podía ser menos en directo. Un grupo de bailarines, capitaneados por Christian Sánchez y Eva Conde, recrearon un número de baile que animó a todos los presentes a seguir el ritmo y a vitorear a los actores.

El elenco salió del Teatro Cervantes a las 12:00, donde ya les esperaban algunos seguidores del musical para hacer fotos. Los primeros asistentes pudieron recibir gorros y paraguas para combatir el calor. Unos minutos más tarde, salieron del teatro y caminaron por la plaza Uncibay hasta la Constitución y la calle Larios y acabaron frente a la capilla del Muelle Uno, donde había un equipo de música y un amplio espacio para recrear la escena más conocida de la película, la que no deja a nadie indiferentes en las funciones que ya llevan representadas en el Teatro Cervantes.

Dirty Dancingfue muy bien recibido en la calle, al igual que en el escenario del principal espacio municipal. Desde la organización apuntaron que el aforo suele llenarse casi todos los días. Hasta el 6 de agosto, los malagueños pueden acudir para ver el espectáculo completo. Esta producción tiene ciertas novedades con respecto a la película. Por ejemplo, hay unas pocas canciones que se cantan en español y otras no aparecen en la cinta original, que tuvieron que excluirse por razones de metraje. Sin embargo, el musical es fiel a su esencia y a sus canciones más conocidas como Hey Baby, Hungry Eyes, Do you Love Me y la entrañable (I've had) The Time of my Life.

Esta producción, bajo la dirección de Federico Bellone, ha conseguido un éxito a nivel internacional desde su estreno en 2004 en Australia. Este año, después de permanecer en Madrid desde diciembre,recorrerá varias ciudades como Sevilla, Córdoba, Murcia y Alicante entre otras. Mientras tanto, en Málaga aún quedan funciones para disfrutar de esta historia de amor repleta de baile.