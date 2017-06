Dublineses en la Malagueta

Si resulta que salen pandas de verdiales hasta en Manhattan, ¿por qué no celebrar un Bloomsday como Dios manda en Málaga? En su inmortal novela Ulises, publicada con ardientes polémicas en 1922, James Joyce (Dublín, 1882 - Zurich, 1941) narraba la odisea de Leopold Bloom por las calles de la capital irlandesa un 16 de junio. Y desde 1954, cada año, en esta misma fecha, Dublín celebra a Joyce y al Ulises como emblemas propios recorriendo el mismo trayecto que completó Bloom aquella jornada, deteniéndose en los mismos pubs, comiendo y bebiendo las mismas viandas y hasta vistiendo trajes de la época. Lo que pasa es que, a poco que rasque uno, salen joyceanos en cualquier sitio, en honor a la evidencia de que Ulises es una obra tan universal como Don Quijote. De modo que han sido los escritores malagueños Juan Francisco Ferré y Luis Sanz (más conocido como Sanz Irles), joyceanos de pro donde los haya, los que han decido ponerse manos a la obra. El resultado: la capital malagueña celebrará por primera vez el Bloomsday el próximo 16 de junio, a la sazón viernes. Será a partir de las 20:30 en un lugar que tan del gusto de Leopold Bloom habría resultado como el restaurante Casa Carlos (C/ Keromnes, 6), en la Malagueta, al ladito del Hotel Miramar. La fórmula será sencilla: todo consistirá en compartir en voz alta lecturas del Ulises, tanto en su inglés original como en sus traducciones al castellano (Ferré y Sanz ponen sobre la mesa las de José María Valverde y Francisco García Tortosa), en una velada en la que habrá whisky, cerveza irlandesa, tapas malagueñas y amistad. Con entrada libre, pero, puñeta, con el debido respeto. El objetivo es que los joyceanos se reúnan y lo disfruten. Que también tienen derecho.

Pero no teman: no será necesario vestir según los cánones de la Irlanda de los años 20. "Vamos a tener la petulancia de corregir a los dublineses. No nos interesa la ropa de época, sino el Ulises. Queremos despojar el Bloomsday de todo lo que pueda tener de folclórico y convertirlo en algo que se pueda celebrar en cualquier parte, del mismo modo en que Ulises pertenece a los lectores de todas las latitudes", explica Ferré. Para Sanz, el objetivo es "poner de relieve la grandeza de esta obra y, especialmente, contribuir a quitar a la gente el miedo que la novela inspira. Cada cual es libre de leer el Ulises o de no hacerlo en absoluto, pero también es posible que cada cual lo lea a su manera, empezando aquí y acabando allá, y no pasa nada. Es cierto que el lenguaje de Joyce ha sido considerado durante mucho tiempo una construcción elitista, pero también lo es que Ulises es una novela divertidísima, popular e irreverente". Ferré emplea con precisión cirujana la fórmula "bajarlo del pedestal" a la hora de describir sus intenciones respecto al libro. Y advierte: "A nuestro Bloomsday podrán venir todos los escritores que quieran, pero no será una fiesta de escritores, sino de lectores. No vamos allí a hablar de nuestras obras, sino a leer los fragmentos del Ulises que nos apetezcan. Todos los que deseen hacer lo mismo están invitados".

Apunta Juan Francisco Ferré que este primer Bloomsday aspira a representar un primer paso hacia el centenario de la novela, que se celebrará dentro de cinco años. "Para entonces, llenaremos La Rosaleda de joyceanos", indica Sanz sin ir demasiado en broma: "Estos primeros años creceremos poco a poco, haciendo un encuentro cada vez más cosmopolita y abierto, pero nuestra intención es montarlo a lo bestia en 2022". Y cree Sanz Irles que hay en Málaga mimbres para ello: "Si Trieste es una ciudad joyceana, no veo por qué no podría serlo Málaga. El Dublín de Joyce podría ser la Málaga contemporánea". Recuerda Ferré que Ulises termina evocando los paisajes de la Serranía de Ronda, antes de citar otros escritores joyceanos como Flann O'Brien y Cabrera Infante para futuribles lecturas. A un tiro de piedra de Temple Bar.