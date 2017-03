El premio Dunia Ayaso reconoce el trabajo de Carla Simón en 'Verano 1993'

La guionista y directora de cine Carla Simón (Barcelona, 1986) recibió ayer el Premio Dunia Ayaso 2017, por su película Verano 1993. El galardón, dotado con 5.000 euros, le fue entregado por la tarde en un acto celebrado en el Museo Picasso de Málaga.

"Me hace mucha ilusión este premio, ya que además es un proyecto que se gestó en un Laboratorio de Guión de la Fundación SGAE, iniciativa que considero que ha sido muy útil y necesaria para la película", declaró Simón. La cineasta catalana que considera que Verano 1993 es un filme "de personajes femeninos, idea que estuvo presente durante todo el desarrollo del guión", señaló que se siente "satisfecha de haber sabido transmitir la complejidad de estos personajes y que al público le llegue".

El jurado, compuesto por los cineastas Helena Taberna, Yolanda García y Félix Sabroso, encargado de visionar los filmes, decidió otorgar el premio a Carla Simón porque "se trata de una joven cineasta que en su ópera prima ofrece un retrato veraz y sutil de la infancia, mostrando un profundo equilibrio en el tratamiento de los personajes femeninos".

El premioreconoce la película que "trasciende los estereotipos lugares comunes que con tanta frecuencia falsean la realidad de las mujeres, sus posibilidades y su memoria histórica", según informaron desde la Fundación SGAE.

Inés París, directoria institucional de Audiovisuales de la fundación, hizo entrega del galardón que cumple su primera edición y que está concebido como un homenaje a Dunia Ayaso, cineasta canaria que falleció de manera prematura en 2014 y cuya obra estuvo llena de vitalidad, complejidad y humor, además de inolvidables personajes femeninos.

El filme, que cuenta con los actores Laia Artigar, Bruna Cusí y David Verdaguer entre el reparto, recibió el Premio del Público de la Berlinale 2017 lo que le permitió competir en la sección oficial del festival y finalmente fue la ganadora el Premio Feroz Puerta Oscura al mejor largometraje que se también se le entregó ayer. La película profundiza en la reciente pérdida de Frida, una niña de seis años que, tras el fallecimiento de su madre, afronta el primer verano con su nueva familia adoptiva conformada por sus tíos y su prima. Simón se atreve así con un relato centrado en el crecimiento psicológico y moral de su protagonista: "He contado tantas veces mi historia que se ha convertido en una fábula, pero hacer la película me hizo entender mucho mejor lo que me pasó y descubrir los puntos de vista de las personas que me rodean", explicó.

Más allá del proceso literario, Carla Simón también se ha encargado de las labores de dirección, tarea que calificó de lo más complicada. "Sentí la necesidad de tomar cierta distancia con todo lo que fuera muy personal", reconoció, "porque mi relación emocional no siempre era positiva para la película, a veces cortaba elementos para que fueran como en mis memorias o cortaba la libertad de los actores".