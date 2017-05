La ESAD acoge hoy el estreno absoluto del musical 'El Muro'

La Escuela Superior de Arte Dramático (C/ Bela Bartok, en Teatinos) continúa con su programación de musicales y, tras el Jesucristo Superstar de finales de abril, acoge hoy a las 20:30, y dentro del calendario de representaciones de trabajos de fin de carrera, el estreno absoluto de El Muro, espectáculo basado en el álbum The Wall de Pink Floyd. El auditorio del centro acogerá otra función mañana sábado a las 20:30 y una tercera el domingo a las 19:00, antes de la llegada de la producción el próximo día 20 al Teatro Cervantes, donde el fin de semana previo, los días 13 y 14, los espectadores podrán disfrutar de otro musical facturado en la ESAD: Chicago.

Con un formato de concierto de rock, con veinticuatro actores en escena y una banda que interpreta en directo toda la música, El Muro, con dirección y dramaturgia de Juan Antonio Hidalgo, recupera la historia autobiográfica de incomunicación y aislamiento (en un rescate oportuno en plena era de las comunicaciones) que alumbró Roger Waters para el disco de Pink Floyd de 1979 y que llevó al cine Alan Parker en 1982, con algunos elementos de la iconografía original como los martillos cruzados aunque desde una propuesta completamente original. En la dirección musical, Nacho Doña es el encargado de adaptar canciones de profundo calado en la historia del rock como Another brick in the wall y Comfortably Numb.