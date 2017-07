Elton John emociona en Marbella

Sir Elton John hizo vibrar anoche por primera vez a las cerca de 3.000 personas que acudieron a la cantera de Nagüeles a disfrutar del que fue su segundo concierto de su paso por España tras una primera parada en Canarias. Y lo hizo entregado a un público que lo recibió en pie y con los brazos en alto cuando lo vio aparecer envuelto en un traje de chaqueta negro de lentejuelas, una camisa rosa a juego con sus zapatos de charol, y sus particulares gafas oscuras. Ya en escena, no tardó en sentarse al piano de cola negro y las primeras notas de The bitch is back comenzaron a llenar el escenario seguido de 'Bennie and the jets'. Ambos temas fueron bailados por el público, que no quería permanecer sentado en sus butacas. Y no era para menos teniendo en cuenta la elección de los primeros temas y que él mismo animaba al público a que se dejara llevar por la música, haciéndoles gestos con las manos para que alzaran los brazos y cantaran más fuerte, convirtiendo así el patio de butacas en una auténtica pista de baile en la que no faltó el ritmo.

Calentado el ambiente, las enloquecidas teclas del piano del artista británico dejaron paso a otros temas como Take me to the pilot o Daniel, así como algunos títulos más emotivos como Tiny Dancer o I want love cuando apenas comenzaba a caer la noche sobre la cantera, ya que el concierto se adelantó una hora. Si bien sobre el artista pareciera que el tiempo se hubiera detenido. Su inconfundible voz y sus golpes de piano hizo retroceder a muchos en el tiempo hacia la década de los 70 y 80, cuando muchas de sus canciones se convirtieron en números uno.

El cantante se mostró además agradecido a su público, al que saludó con un efusivo "hola" en español, aunque el resto del tiempo habló en inglés, asegurando sentirse "muy feliz" de estar en Marbella.

El concierto del festival Starlite forma parte de su gira internacional, Wonderful Crazy Night, con el que emocionó al público con alguno de sus éxitos más emblemáticos así como los clásicos de sus cinco décadas sobre los escenarios, además de las canciones de su 33º álbum de estudio. Entre algunos de los temas más sonados y que más fueron coreados por el público se encuentran 'Rocket man', 'Sorry seems to be the hardest word' o 'Your songs'. Una selección de canciones que sin duda no dejó indiferente a nadie y que dejó a flor de piel las emociones y las ganas de bailar, dando como resultado una mezcla equilibrada entre baladas y canciones más pop.

La gira internacional de Elton John y su banda continuará ahora por Estados Unidos y Canadá antes de volver a España a finales de año, donde ofrecerá un concierto en el Palau Sant Jordi de Barcelona y otro en el Barclaycard Arena de Madrid.

Los conciertos en la cantera de Nagüeles no han hecho más que empezar, y al show de Elton John le seguirá esta noche la actuación de Manuel Carrasco, al que será su primer concierto en el festival Starlite con todas las entradas agotadas, por lo que volverá a repetir el próximo mes con un segundo concierto. El sábado lo hará Pancho Céspedes y Pablo Milanés, en el que será su único concierto en España; y el domingo le tocará el turno al tributo a The Beatles, el grup The Bootleg Beatles. La semana que viene la música continuará en los escenarios con grupos y artistas de la talla de Pretenders, Carlos Vives, Joaquín Sabina o Miguel Bosé, entre una larga lista de conciertos que se prolongarán una semana más hasta finales del mes de agosto. Todo un verano musical en pleno corazón de la Costa del Sol que dio comienzo la semana pasada con el concierto de Morat, grupo que también cerrará la sexta edición del festival.

Pero no serán los únicos conciertos, también en Fuengirola, en la falda del castillo Sohail, la música suena fuerte este año y tras el concierto de Sting y Ara Malikian del pasado lunes aún quedan pendientes las actuaciones de Jamie Cullum el próximo martes o de Loquillo y Revolver el sábado 29, entre otros.