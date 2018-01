Épica para el incendio

La ficha 'Los fusiles de la señora carrar' Festival de Teatro. Teatro Echegaray. Fecha: 26 de enero. Texto: Bertolt Brecht. Traducción: Miguel Sáenz. Director: Sebastián Sarmiento. Reparto: Virginia Nölting, Pablo Fortes, Miguel Zurita, María Benítez. Aforo: Lleno

Que Los fusiles de la señora Carrar no sea precisamente una de las obras más representadas de Bertolt Brecht (más bien, al contrario, forma parte del canon más discreto del autor alemán, junto a sus piezas didácticas y otras rarezas), se debe a varias razones derivadas de la singular naturaleza del texto. Brecht lo escribió en su exilio en Finlandia, en 1937, con la intención de enviarla al frente de la Guerra Civil Española para que fuera representada durante la contienda. Su contenido es una llamada a las armas sin paliativos para la defensa de la República frente a los fascistas y, por tanto, se trata de un ejercicio de dramaturgia austera, concentrado en una escena, breve y de carácter singularmente portátil, propicio a una representación furtiva. Brecht no cumplió su objetivo (la obra se estrenó en el 37 pero en París, donde la llamada a las armas no surtió que digamos un efecto demasiado persuasivo), aunque al menos dejó para la posteridad un ilustrativo ejemplo de teatro de campaña. Fuera del contexto bélico, en cualquier caso, el atractivo de la obra parece más bien recóndito, aunque seguramente los brechtianos de pro han preferido pasarla por alto dado el modo en que Brecht traiciona en ella su propio ideario estético: la épica conserva su tono discursivo, pero la intención no es aquí tanto didáctica como implicada en la praxis o, por decirlo directamente, incendiaria. Así que aquí, por una vez, el dramaturgo se pone aristotélico y no sólo no evita la identificación del espectador con la protagonista, sino que la fomenta sin reparos. En muchos aspectos, la señora Carrar es una suerte de anti-Madre Coraje (si bien en otros ambas heroínas confluyen en direcciones cruzadas, sobre todo a la hora de apelar a la violencia como motor de la historia), aunque si la Guerra de los Cien años ya le pillaba a Brecht muy lejos, la Guerra Civil Española le venía de perlas para dar luz verde a la afección. Y de qué manera: en su cariz artesano, Los fusiles de la señora Carrar es un fascinante disparo de con-moción.

El montaje de la compañía La Imprudente estrenado ayer en el Echegaray ve la luz, necesariamente, en condiciones muy distintas. Y seguramente por ello parece un pez fuera del agua. Aunque la intención política de la representación es evidente, digamos que la calidad formal del conjunto resta alcance a la inmediatez del texto; o, dicho de otra manera: aquí, por una vez, el teatro como convención juega en contra de un espíritu mucho más espontáneo, inspirado para el fragor de la batalla. Pero la convención es ahora inevitable, y tampoco esto parece importarle mucho a Sebastián Sarmiento a la hora de decir lo que quiere decir. El marco estricto de la casa de la señora Carrar se convierte en un interesante juego de significados, subrayados por las referencias a Málaga y la Desbandá del 37 (bastantes más de las que Brecht incluyó originalmente) para una ampliación de la afección al jugar en casa. En cuanto al reparto, Virginia Nölting, Pablo Fortes y María Benítez (en uno de sus registros) se enfrentan al reto de encarnar a personajes de edades avanzadas, y lo hacen tirando de oficio con no poca solvencia. Hay un trabajo esmerado en cuanto a dicción y posición, si bien tal vez cierto naturalismo impostado en la dirección de actores, evocador de una presunta España rural del siglo pasado, tiende a convertir a los personajes más en arquetipos que en seres de carne y hueso (hay demasiado peso en las manos, como si a veces no supieran qué hacer mientras el otro está hablando). Miguel Zurita aporta enormes cantidades de verdad al material humano y, en conjunto, la interpretación sale más que bien parada de un envite muy complicado. Lo mejor de todo, sin embargo, lo que hace grande a esta Señora Carrar, es precisamente la conmoción, la identificación plena, la llamada a las armas, el corazón encogido. Todo el amor al teatro puesto en el horno. A tiro limpio.