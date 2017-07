De Erentxun a Gemeliers, estilos y escenarios para todos los gustos

Llega el jueves y la agenda se llena de posibilidades, con la música en directo como gran protagonista. Desde Marbella hasta la playa de la Misericordia, los escenarios y los estilos son tan numerosos como los gustos del público. Mikel Erentxun, que esta noche actúa en el Festival Starlite, abrirá tres intensos días de conciertos en los que el Coca-Cola Music Experience será plato fuerte. También el espectáculo que Loquillo y Revolver darán en el Marenostrum Music Castle Park de Fuengirola.

En el auditorio de La Cantera de Marbella, Mikel Erentxun interpreta esta noche temas de su nuevo trabajo en solitario, El hombre sin sombra además de sus mayores éxitos como A un minuto de ti. El concierto comienza a las 22:30 y las entradas tienen un precio mínimo de 26 euros.

Mañana viernes y el sábado la oferta musical se traslada a Benalmádena de la mano de artistas como El Consorcio, que actúa el 28 de julio e India Martínez, que dará su concierto el sábado 29. El Consorcio llega a la provincia malagueña con una actuación centrada en su noveno álbum, De Mocedades a El Consorcio: 40 años de música, un trabajo que narra cuatro décadas de historia de la música en España. El Auditorio de Benalmádena también recibirá a la cantante cordobesa, India Martínez, que presentará su nueva gira Tour Secreto. Esta gira viene a raíz de su último álbum llamado Te cuento un secreto, en el que la artista canta temas muy personales y profundos a través de sus letras. Estos conciertos comienzan a las 22:00 y las entradas para el de India Martínez oscilan entre los 28 y los 83 euros.

El mismo sábado, el Starlite de Marbella contará con la presencia de Antonio José que presentará su segundo disco Senti2. Es la primera vez que el ganador de La Voz en 2015, se sube al escenario del festival más importante de Marbella. El concierto comenzará a las 22:30 y el precio mínimo de las entradas es de 26 euros.

Fuengirola también tiene un buen repertorio el sábado. El Marenostrum Music Castle Park continúa con La Noche Rosa en el que Loquillo y Revolver serán los invitados del evento. Este acontecimiento nació en los años 80 gracias a la discoteca más vanguardista de la época en la Costa del Sol. La Noche Rosa ha recibido a grupo como Los Ronaldos o Radio Futura. Este año, el rock & roll está en manos de otros dos veteranos de la escena nacional. Las entradas están al precio de 30 euros.

En cuanto a la capital malagueña, numerosos artistas pisarán la Playa de la Misericordia este sábado con motivo del Coca-Cola Music Experience On the Beach. Tony Aguilar se encargará de presentar esta nueva edición. El cartel lo encabezan el grupo canario Efecto Pasillo y el dúo Gemeliers. El evento contará con más de veinte artistas entre los que se encuentran Piso 21, Carlos Marco, Ania, David Lafuente, Twin Melody, Bombai, Rasel y Atacados entre otros.

Este festival dispondrá de dos escenarios, el Music experience y el On the beach. Ambos espacios se turnarán para que nadie se pierda ningún concierto y estarán ubicados en la zona denominada Sacaba Beach, espacio que se ha rehabilitado para un disponer de un mayor espacio. El festival también cuenta con numerosas actividades como competiciones de Just Dance, karaoke y talleres de batukada , además de zonas de juegos como un tobogán hinchable o una piscina de bolas. Coca-cola Music Experience on the Beach es un evento de libre acceso y para todos los públicos. La cita contará con más de 12 horas de música, desde las 11:00 de la mañana hasta la medianoche.