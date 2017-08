Estepona celebra el 40 aniversario de 'La Guerra de las Galaxias'

La XVIII Semana de Cine Fantástico de la Costa del Sol, que tendrá lugar en Estepona entre el 17 y el 23 de septiembre, premiará a Pablo Carbonell, Carlos Areces y Javier Gutiérrez y celebrará actividades paralelas, como ya es habitual, en Benahavís, Marbella y Málaga. Pero el eje central del festival será la saga de LaGuerra de las Galaxias, en conmemoración del 40 aniversario del estreno de la primera entrega, Una nueva esperanza, que dirigió en 1977 el creador de la aventura intergaláctica, George Lucas.

Según se dio a conocer ayer en la presentación, celebrada en Estepona, el padrino de esta edición será el actor, músico y humorista Pablo Carbonell, que también ejercerá de presentador en la gala de clausura del festival. Asimismo, el artista participará el domingo 27 de agosto, a las 21:00, en el concierto La música y el cine, a cargo de la Banda Municipal de Estepona, en la plaza del Reloj. Entre los homenajeados de este año destaca igualmente el actor, músico y dibujante de cómics Carlos Areces, quien recibirá, durante la gala de clausura, el Premio Unicornio de Honor por su aportación al cine de género en España. Por último, el premio Asfaan 2017 será para Javier Gutiérrez, el joven talento andaluz nacido en Córdoba y residente en Los Ángeles que, con películas como Tres Días y Rings y la producción de la nueva versión de El Cuervo, se está haciendo un hueco en el panorama internacional. El premio al mejor Ilustrador será para el artista barcelonés Sergio Sandoval, quien ha compaginado su trabajo en el mundo del cómic con el de diseñador conceptual para el mundo del cine. Ha participado junto a Guillermo del Toro en películas como El espinazo del diablo, Hellboy, Hellboy II y El laberinto del fauno. Por su parte, el Premio a la Mejor Serie de Televisión será para Breaking Bad, producida por Sony. Esta distribuidora regalará diez packs de la serie completa en Blu-Ray, que se sortearán entre los asistentes a la gala de clausura. Asimismo, el festival sorteará 25 películas de Encuentros en la Tercera Fase en la conferencia sobre avistamiento de ovnis que tendrá lugar el lunes 18 de septiembre, a las 19:00, en el Auditorio Felipe VI, antes de la proyección de la película.

Durante la inauguración del festival en el auditorio Felipe VI, el día 17 a las 20:00, se desarrollará un diálogo literario teatral de corte fantástico ofrecido por la compañía teatral Hijos de Mary Shelley, a cargo los escritores Espido Freire y Fernado Marías, titulado Esta noche moriremos.

En la Sección Oficial competirán ocho películas procedentes de Chile, Francia, Japón y España: Maniac Tales, Crisis, Bajo la Rosa, Todo acaba al final del día, Le Convoi, Fairy Tail, Dragon Cry, Resort Paraíso y Sword Art Online Ordinal Scale. Las jornadas de Luna Llena, que darán inicio el lunes 18, a las 18:00 en el auditorio Felipe VI, incluyen la Sección Homenaje dedicada a Javier Gutiérrez, con la proyección de Tres Días y Rings; la dedicada al 40 aniversario de Encuentros en la Tercera Fase; y el ciclo homenaje a Makoto Shinkai, con la proyección de El lugar que nos prometimos, Cinco centímetros por segundo, Viaje a Agarta, El jardín de las palabras y Your name. En cuanto a la Sección Informativa, se proyectarán las mejores producciones niponas de anime cedidas por la distribuidora Selecta Visión, como In this corner of the word, Lo llamaban Jeeg Robot, One piece film gold y Psycho-Pass.

La gala de clausura tendrá lugar el sábado 23, a las 20:30, en el auditorio Felipe VI de Estepona. En esta gala, que estará conducida por Pablo Carbonell, se hará entrega de los Premios Unicornio a las películas premiadas dentro de la Sección Oficial en los apartados de mejor Película, Dirección, Interpretación, Guión, Efectos Especiales, Fotografía y Música. Para amenizar la gala de clausura, el Pelotón Bike Scout de Úbeda y la Asociación Holored Estelar de Sevilla representarán diferentes sketches inspirados en la primera película de la saga de Stars Wars.

La asistencia a todas las proyecciones y actividades será gratuita hasta completar el aforo.