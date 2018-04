Factoría Echegaray echa 'Maletas' a la calle

El actor, dramaturgo, director y guionista madrileño afincado en Rincón de la Victoria, Jorge Roelas, pule estos días su comedia Maletas, que produce Factoría Echegaray y que se estrenará el póximo 1 de mayo. Con doce funciones programadas, la obra muestra la separación de dos parejas, una heterosexual formada por un matrimonio de más de 35 años; y otro homosexual del hijo de ambos.

Así, Paco Inestrosa es Ricardo, el cabeza de familia; Paqui Herrera es Estela, la madre; Fran Antón interpreta al hijo e Israel Trujillo a su marido, según explicó ayer Roelas en un ensayo abierto a los medios de comunicación. El director detalló que la obra habla de las separaciones, además de la "poca diferencia normalmente entre que sea un tipo de sexualidad u otra, porque al fin y al cabo lo que ocurre son sentimientos universales que le ocurren al ser humano solo por ser ser humano, no por tener un tipo de sexualidad".

La trama plantea que en cada tipo de relación los sentimientos son universales

La trama va más allá. "Se habla de los ladrones que suele haber a veces en la vida, de cómo somos chorizos y cómo criticamos a los demás, pero luego si nos dan la oportunidad de ser chorizos también la aprovechamos y si lo podemos ser mejor", apuntó Roelas sobre la comedia, que definió como "muy divertida, con muchísimo ritmo y de sentimientos".

Estela y Ricardo forman una pareja que tras treinta años aguantandose el uno al otro se ha quemado, y justo cuando están a punto de abandonar la casa donde viven ambos para separarse aparece su yerno, maletas en mano, porque lo acaba de dejar con su marido e hijo del matrimonio.

Para Inestrosa, interpretar al padre es "toda una experiencia" porque se aleja de los registros a los que él está acostumbrado. Según su punto de vista, no cree que ricardo sea mala persona, "pero ya lleva muchos años de matrimonio y el matrimonio se ha aburrido y él pues digamos que ha buscado otras expectativas, y empiezan los roces y los problemas de separación y los problemas con los hijos".

Por su parte, Herrera destacó la valentía, la energía y el carácter de Paqui, una mujer que está acostumbrada a una vida de estilo "tradicional" pero que al mismo tiempo está harta de Ricardo.

El hijo de ambos, Olmos, es "un niño mimado" sobre todo por la madre, precisó Antón. "Me da todos los caprichos y yo como que hago un poco de chantaje emocional algunas veces; con mi padre me llevo bien también, pero tenemos una relación un poco más distante porque en la obra se va a saber que tenemos un conflicto", añadió. Aunque la relación con su marido es buena y se aman "por circunstancias de la vida" entran en crisis y deciden separarse. "Mi personaje es un tío con mucho morro, que es muy infantil sobre todo con su madre, pero que tiene su propia verdad, yo no lo veo malo, lo veo con mucha cara", afirmó.

El marido, por otro lado, es una persona alegre y algo inocente que ha encontrado en sus suegros una familia de acogida y es el más afeminado de la pareja. Para Trujillo esto se aleja del cliché, pues posee un "punto de verad y a la vez cómico" el cual le ha costado un poco encontrar.

Maletas, cuyas entradas ya están a la venta a un precio de 15 euros, plantea situaciones que al espectador le pueden resultar familiares. "Todo puede parecer muy chocante pero eso ocurre día a día", apuntó Trujillo. "Sobre todo el ocultar la verdad; la madre que siempre lleva la casa, que nadie lo pase mal", añadió Antón.