Fallece a los 90 años el escritor y crítico de arte británico John Berger

El escritor, poeta, pintor y crítico de arte británico John Berger falleció ayer a los 90 años en su residencia de la Bretaña francesa, según informaron fuentes de la editorial Alfaguara. El autor de obras como Puerca Tierra, Lila y Flag y King, nacido en Londres en 1926 y que recibió en 2006 la medalla de oro del Círculo de Bellas Artes, ganó el prestigioso premio Booker y el James Tait Memorial por su libro G, un novela de carácter experimental que escribió en 1972.

El también ensayista es conocido nacional e internacionalmente sobre todo por su libro Ways of Seeing (en español Modos de Ver), que analiza, entre otras cosas, el modo en que la cultura reproduce y utiliza las imágenes del pasado y cómo, por ejemplo, el museo se ha convertido en un instrumento para manipular nuestra forma de ver esas imágenes. En España, Berger fue objeto de varios reconocimientos, como la exposición From I to J de la directora de cine Isabel Coixet, que se inspiró en el libro del británico From A to X para aunar en diversos espacios en 2010 performance, arquitectura, teatro, cine y literatura. Esta muestra buscaba reflejar los escritos del siempre comprometido John Berger, que hablan de "los distintos significados de la democracia, el precio del oro o las distintas acepciones del infierno", dijo la cineasta.

Las redes sociales ya recogían ayer las condolencias por el fallecimiento del escritor, como el caso de su amigo el actor, director y también escritor inglés Simon McBurney, quien escribió en Twitter: "Mi guía, filósofo, amigo, nos ha dejado esta mañana. Ahora estás por todas partes".