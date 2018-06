'La familia Addams', el destino musical del verano en el Cervantes

El musical de Broadway La familia Addams llegará al Teatro Cervantes de Málaga el próximo 11 de julio, con 31 funciones que se sucederán hasta el 5 de agosto. Se trata de una adaptación al público español de la productora LetsGo –responsables también de Dirty Dancing y The Hole– que cuenta con Carmen Conesa, Xavi Mira, Lydia Fairén, Frank Cadpet y Alejandro Mesa en los papeles de los icónicos Morticia, Gómez, Miércoles, Tío Fétido y Pugsley, respectivamente.

El espectáculo, dirigido por Esteve Ferrer, es una comedia de enredos para toda la familia, según explicaron esta mañana las actrices Carmen Conesa y Lydia Fairén caracterizadas como los personajes a los que interpretan, en una rueda de prensa en la que estuvieron acompañadas por la directora de proyecto de la productora LetsGo, Elena Garzón, y el director–gerente del Teatro Cervantes, Juan Antonio Vigar.

Al finalizar la atención a los medios las actrices firmaron y plasmaron sus manos con pintura en un mural del Cervantes, cerca de las huellas de Cristian Sánchez y Carrete.

La trama presenta a la joven Miércoles con 18 años y enamorada de un joven normal. Ella tiene una noticia que dar, por lo que deciden reunir a ambas familias para que se conozcan en una cena y es aquí donde “empieza la fiesta”, apuntó Fairén. “Se quiere contar que lo normal es relativo”, aseguró Garzón.

La productora, que cuenta con los derechos del musical, ha podido adaptar libremente muchos aspectos de la obra. Las canciones permanecen originales, pero la esceneografía, los textos, el vestuario y algunas coreografías son genuinas españolas. Esto no ha influido en la intención del reparto en mantenerse fieles a estos personajes que forman parte del imaginario colectivo. “Intentamos ser lo más fieles a los iconos”, apuntó Fairén. Por su parte, Conesa detalló que ella era una seguidora de la serie televisiva de 1964 en su niñez, por lo que no quiso verse influenciada por esta ni por la película de 1991, que confiesa no haber visto. Su intención fue inspirarse en los personajes de los cómics y las tiras cómicas del New Yorker, donde la familia Addams apareció por primera vez en 1937 de la mano de su creador Charles Addams. Sin embargo, en el espectáculo hay referencias a la actualidad, con alusiones a la políctica y la sociedad en sus números musicales, que funcionan también como monólogos.