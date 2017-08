La ficha 'MARVEL SAGA. DAREDEVIL, 11: LA VIUDA' Brian Michael Bendis, Alex Maleev.Panini. 176 páginas. 16,50 euros.

La viuda del título del presente tomo de Daredevil no es otra que la Viuda Negra, que apenas había asomado por la etapa de Brian Michael Bendis y Alex Malev y aquí irrumpe con fuerza para complicar un poco más la vida del protagonista (como si no la tuviese ya suficientemente complicada tras haber ocupado el puesto del mismísimo Kingpin). La Viuda recopila los números 61 a 65 de Daredevil (2004), más el emocionante What If… Karen Page Had Lived?, en el que Bendis y Michael Lark imaginan qué hubiese pasado si el superhéroe ciego hubiese impedido la muerte de su antigua novia a manos de Bullseye. Otra pieza más de esta fantástica novela-río que figura entre los cómics esenciales de Marvel de la primera década del siglo XXI.