Fernández pide respeto para las condiciones laborales de la Aduana

El consejero andaluz de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, aseguró ayer que recursos turísticos como el Museo de Málaga, en el Palacio de la Aduana, "tienen que abrir el máximo tiempo posible", después de conocerse que durante el verano la apertura se reduce a las mañanas, con un horario de 09:00 a 15:00. No obstante, puntualizó que esto debe ir en la línea de respeto a las condiciones laborales de los trabajadores de la pinacoteca malagueña, que fue inaugurada el pasado diciembre. "Hay que ser respetuosos con esas condiciones", apostilló. Fernández recordó que la Consejería de Cultura está "buscando soluciones" para que se pueda abrir el Museo de Málaga "el máximo posible de horas", incidiendo en que los "esfuerzos tienen que ir a que los recursos turísticos estén abiertos el máximo tiempo posible dentro de las posibles condiciones laborales de los trabajadores; y hay que ser respetuosos con ellas".

El pasado viernes, el titular de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, manifestó que de momento no se prevén cambios en el horario, que desde el 16 de junio y hasta el 15 de septiembre será hasta las 15:00. "Tenemos que ver posibilidades de mejora, no estamos cerrados a ninguna opción pero lógicamente no será para esta temporada, tenemos que negociar con sindicatos y trabajadores", dijo, recordando que esta situación no era "una sorpresa".