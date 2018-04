El Festival de Málaga se presenta en Madrid contra "las apuestas tibias"

Juan Antonio Vigar, director del Festival de Cine en Español de Málaga, afirmó ayer en la presentación en Madrid de los contenidos de la 21 edición del certamen, que este año se celebra del 13 al 22 de abril, que Málaga no es un festival de "apuestas tibias", sino de "impulsar talentos y descubrir". Un compromiso que la organización decidió abrir la pasada edición a las producciones latinoamericanas que, de nuevo este año, entrarán a competición, casi al cincuenta por ciento, en la Sección Oficial: once películas españolas por nueve latinas, que optan a dos Biznagas: "Por qué no dos -consideró Vigar-, si se trata de reconocer el mérito y el talento". En ese sentido, aseguró que las ganadoras del año pasado, la cubana Últimos días en la Habana y Verano 1993 tuvieron mejores vidas gracias a sus premios malagueños. "La experiencia fue gratificante, positiva, y hemos decidido mantenerlo", apuntí Vigar, que niega la "doble competición" frente al "amable encuentro".

A la edición de este año, que se celebra del 13 al 22 de abril, se han presentado 2.286 producciones audiovisuales, un 44% más que la edición anterior; de las que se han seleccionado 166: 37 largometrajes, 72 cortos, 46 documentales y once cintas en la sección Afirmando los derechos de la mujer. Veteranos como David Trueba, con Casi 40, novatas como Marta Díaz de Lope, que compite con una comedia, Mi querida cofradía, o el largometraje animado Memorias de un hombre en pijama, que adapta el cómic de Paco Roca, son algunos de los seleccionados, que ayer se desplazaron a la Academia del Cine en Madrid para presentar sus películas.

De los diecinueve largometrajes a concurso en la Sección Oficial, cinco han sido dirigidos por mujeres; las tres españolas -Elena Trapé, Andrea Jaurrieta y Marta Díaz de Lope-, provienen de la Escuela de Cine de Cataluña, ESCAC, vivero del que salió también la ganadora de la Biznaga de Oro del año pasado, Carla Simón. Aunque la fulgurante carrera de Verano 1993 no puede ser un "objetivo", precisó Ana Jaurrieta, productora y directora debutante con "Ana de día", que ha tardado ocho años en sacar adelante su proyecto. Y es que, según explicó Trueba, repetidor en Málaga, "en el cine uno hace dos carreras, una la que uno quiere hacer y otra, con las películas que otros quieren que hagas y ahí, cada cual resuelve como puede". "En eso estoy yo", brome´p el director, que ha compartido la máxima de su "filósofo" favorito, Mike Tyson, como resumen de la vida de un cineasta español: "Todo el mundo tiene un plan hasta que le pegas el primer puñetazo en la boca", un asunto, dice, que se trata en su película Casi 40 que ha dirigido con "casi 50" (años). Mateo Gil, por su parte, inaugurará el festival con su quinto largometraje, la comedia Las leyes de la termodinámica.