El Festival de Teatro reivindica el absurdo con 'La cantante calva'

Los intérpretes Adriana Ozores y Fernando Tejero encabezan el elenco de La cantante calva, primer montaje del cartel del 35 Festival de Teatro de Málaga que llega al Teatro Cervantes hoy martes a las 20:00. El pasado domingo comenzó en el Teatro Echegaray el encuentro escénico de la capital malagueña con sendos llenos en la doble función matinal del musical infantil Alicia en el País de las Maravillas, y este martes se abren las puertas del primer escenario municipal para una nueva lectura de la obra de Eugène Ionesco, pieza clave en el teatro del absurdo y de preclara influencia en el teatro del siglo XX, que versión a cargo de Natalia Menéndez. Luis Luque dirige en La cantante calva a un reparto de actores completado por Joaquín Climent, Carmen Ruiz, Javier Pereira y Helena Lanza. El montaje, fruto de una coproducción de Pentación Espectáculos, Teatro Español y Lázaro, subirá hoy los telones del Teatro Cervantes en una única sesión para la que ayer aún quedaban algunas entradas disponibles.

Estrenada en el París de 1950, en medio de un paisaje intelectual atravesado de cabo a rabo por la convicción de que la literatura y la creación artística debían ponerse al servicio de la transformación social y política, La cantante calva de Ionesco reivindicaba lo esencial: la inutilidad del teatro. Y en esta característica, su grandeza. Mientras la crítica que empezaba a asomar la nariz rescatando banderas como la del surrealismo y el existencialismo se empeñaba en descifrar qué diablos quería decir Ionesco con aquella "gran comedia que es en sí misma una gran tragedia", en palabras del autor; y mientras ciertos filósofos analíticos se inclinaban a considerar la pieza una "tragedia del lenguaje", Ionesco emprendía su particular lucha para dejar claro que había escrito una obra que no quería decir nada porque el teatro no tiene que servir a nada ni a nadie.

El certamen revisa su historia entre 1991 y 1995 con una nueva exposición fotográfica

Ozores y Tejero son los primeros nombres propios de la trigésimo quinta edición del festival, un encuentro escénico que también contará en próximas funciones con Aitana Sánchez-Gijón, Juan Echanove, Rocío Molina, Pepón Nieto, Kiti Mánver, María Barranco, Ana Fernández, Maggie Civantos o Edu Soto.

Además de las 42 obras que se exhibirán hasta el 11 de febrero en el Cervantes y el Echegaray, el festival ofrece actividades paralelas y un extenso off. Desde mañana miércoles estará abierta en el Centro de Cultura Activa Pedro Aparicio la muestra fotográfica Festival Internacional de Teatro. 1991-1995, que se se podrá visitar hasta el 21 de marzo de martes a viernes (de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:30) y los sábados (de 17:00 a 20:30 horas) y que permitirá evocar el paso por el Festival del Teatro de Málaga durante estos años de compañías del calibre de Merce Cuningham Dance Company, Lindsay Kemp, Els Comediants o Momix, entre otras.