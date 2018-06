El Festival de Teatros Romanos de Andalucía arrancará con flamenco

La nueva edición del Festival de Teatros Romanos de Andalucía arrancará precedida del ciclo Flamenco Patrimonio, que iniciará el bailor Carrete de Málaga en el escenario de la ciudad y pasará luego a los de Itálica (Sevilla) y Baelo Claudia (Cádiz). Las funciones, 68 en total entre los dos eventos, se sucederán del 1 de julio al 1 de septiembre, con nombres como Rafael Amargo o Rafael Álvarez El Brujo.

Se trata de una cita "consolidada" cuya oferta "permite atraer al turismo", señaló ayer el consejero de Cultura de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel Vázquez, en una rueda de prensa en el Teatro Romano de Málaga. Estuvo acompañado por el director del Instituto de las Artes, Fran Fernández; la directora del Instituto Andaluz del Flamenco, María Ángeles Carrasco; del bailaor José Losada Carrete y del bailaor Rafael Amargo.

Rafael Amargo estrenará 'Dionisio', una obra de danza cargada de erotismo

Las actuaciones comenzarán el 1 de julio en el Teatro Romano de Málaga con El triunfo de Baco, una mezcla de flamenco con las artes grecorromanas que Carrete se ha comprometido a hacer con"mucho corazón" y vestido de romano. Le sigue el 3 de julio la bailaora malagueña Luisa Palicio con Biznaga. "Elegante, sutil y femenina", es una de las pertenecientes a la Escuela Sevillana de Baile y mostrará su alma en el espectáculo, explicó Carrasco. Siguen el espectáculo Rocío Bazán y Rocío Segura con Andalucía cantaora el 4 de julio. La guitarra estará representada por Antonio Rey, premio en el concurso nacional de Córdoba y Giraldillo de la Bienal, que mostrará su mundo sonoro en Two parts of me el día 5, "a caballo entre su origen flamenco y su destino como músico universal". Otro maestro de las cuerdas, el malagueño Daniel Casares, aprovechará la cercanía al Museo Picasso para "deslumbrar" con Picassares el 6. Cierra el ciclo de flamenco en Málaga el baile de Víctor Bravo en Alegoría, "una metáfora en la que no queda más que agradecer a la vida sus enseñanzas".

Tras el flamenco vendrán las funciones teatrales, que empezarán la Joven Orquesta Barroca de Andalucía con la ópera Didos y Enea el 11 y 12 de julio. Continúa La Coracha Teatro el 13 y 14 de julio con El falso verdadero, una comedia de enredos que "bebe de Plauto, pasada por el tapiz del director Paco Pozos", precisó Fernández. De nuevo el humor será el protagonista el 18 y 19 en La comedia del Fantasma, de Clásicos Contemporáneos. Dirigida por el actor y director Juanfran Suárez se trata de otro enredo. Del 25 al 28 de julio llegará Esquilo, del nacimiento a la muerte de la Tragedia Griega, de Rafael Álvarez El Brujo. Pasará por el escenario malagueño tras su estreno el 18 de julio en Mérida. Para terminar en Málaga se estrenará, del 1 al 4 de agosto, Dionisio, de Rafael Amargo. El bailarín encarna junto a la actriz argentina Luciana Bongianino al ambiguo dios Dionisio en un espectáculo en el que la danza contemporánea fluye hacia el erotismo, detalló Amargo.

Del 17 de julio al 18 de agosto tendrán lugar más espectáculos y las funciones en Itálica, y del 31 de julio al 1 de septiembre en Baelo Claudia.