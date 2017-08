El Festival de arte Clandestino se esconde por toda Málaga

El primer Festival Clandestino nace en Málaga bajo la idea de Ana Gámiz, jefa de producción y Carlos Mesa, director artístico. El evento contará con varias actividades culturales desde el próximo lunes 28 de agosto hasta el 3 de septiembre, días en el que el centro histórico de Málaga será el escenario de varios espectáculos de distinta índole como teatro, música, magia y danza.

La peculiaridad de este festival es que los asistentes hacen la reserva de la función a la que quieren acudir pero no saben el punto de encuentro hasta 24 horas antes, entre las que la organización les mandará la ubicación vía email. El proceso es simple, solo hay que entrar en la página web de arte clandestino, elegir lo que quieres ver, pinchar en el espectáculo para hacer la reserva donde se ofrece información sobre el aforo y las instalaciones del lugar (sin mencionar el nombre del local y su ubicación) y esperar. Hay que hacer un registro en la página o iniciar sesión Facebook. La única excepción es la presentación del festival, en la que habrá una DJ sesión de los propios organizadores, algunos espectáculos de diferentes artistas y un sorteo de varias entradas dobles para cualquier función de la programación. Este encuentro se podrá disfrutar el próximo lunes 28 de agosto, a partir de las 20:30, en el gastrobar Kipfer&Lover (C/ San Juan de Letrán, 21), uno de los espacios de referencia del movimiento cultural alternativo malagueño y que no dudó en apostar por la idea. El resto de días, artistas como el músico y cantante El Zurdo, el mago internacional José Tejada, y varias compañías como La Fáctica Danza, LaTara Teatro, Cía. be punto o Marity Manzanera, llegan con ganas de ofrecer los mejores espectáculos. La música, el teatro y la danza contemporáneos se apoderan de algunos "lugares recónditos de Málaga". Las funciones se dividen entre largas y cortas. Las que duren media hora aproximadamente tienen un precio de cinco euros y los que duran entre 50 y 80 minutos cuestan ocho euros. Pero esto no es todo, el público también tiene su cabida para convertirse en un anfitrión ya que los eventos cuentan con charlas y talleres artísticos y cualquier persona que tenga espacio para crear arte puede hacer propuestas.

La idea de este festival surge de la historia de los años 20, época de la Ley Seca, cuando muchos bares y garitas ofrecían espectáculos clandestinos. Esta forma de ofrecer cultura en lugares que no fuesen teatros, cines o escenarios habituales le da un toque más personal y cercano a los artistas que quieren compartir su arte.