El Festival de Málaga apuesta por la diversidad de miradas del cine español y latinoamericano

El Festival de Málaga. Cine en Español, que tendrá lugar del 17 al 26 de marzo, apuesta en esta edición por mostrar la diversidad de las miradas del cine español e iberoamericano. La sección oficial suma 23 títulos de diversa y distinta temática, de los que 17 irán a concurso, al unir las secciones que en pasadas ediciones estaban separadas.

"Hemos querido seguir avanzando en la idea de un festival representativo de lo que es el cine español e iberoamericano, en cuanto a creatividad y producción; además acogiendo en la programación propuestas con un acentuado valor autoral y del mayor número de países latinoamericanos posibles", ha explicado el director del Festival, Juan Antonio Vigar, con el objetivo de lograr "esa diversidad de miradas que debe tener todo festival".

Para esta edición se ha presentado 1.585 películas a distintas secciones del Festival, de los que 287 son largometrajes españoles e iberoamericanos, de ellos se han seleccionado 45 en total entre Sección Oficial, ZonaZine y estrenos especiales; 573 cortometrajes; 505 documentales; y 220 títulos en 'Afirmando los Derechos de la Mujer'.

Estas cifras denotan "el alto interés por participar en Málaga". Además, en la Sección Oficial se ha conseguido, a juicio de Vigar, "mantener el interesante modelo de pasadas ediciones", aunando nombres con trayectoria con directores más jóvenes, "con una mirada más distinta y más contemporánea".

En cuanto a la Sección Oficial, al unirse las películas iberoamericanas a las españolas, ésta incluirá un total de 23 películas, 17 de ellas a concurso y seis fuera del mismo. Asimismo, serán nueve óperas primas. De las películas que competirán por las Biznagas del Festival, nueve son de producción española y ocho iberoamericana.

En la sección oficial, se cuenta con El Bar de Álex de la Iglesia, que inaugura este Festival, aunque fuera de concurso; Amar de Esteban Crespo; Brava de Roser Aguilar; El candidato de Daniel Hendler; El Intercambio, de Ignacio Nacho; El jugador de Ajedrez de Luis Oliveros; 'El Otro Hermano', de Adrián Caetano; Gilda, no me arrepiento de este amor, de Lorena Muñoz, que va fuera de concurso; La memoria de mi padre, de Rodrigo Bacigalupe Lazo; y La mujer del animal, de Víctor Gaviria.

También compiten en esta sección La niebla y la doncella, de Andrés M.Koopel; Maniac Tales, de Kike Mesa, fuera de concurso; Me estás matando Susana, de Roberto Sneider; Me casé con un boludo, de Juan Taratuto, fuera de concurso; Nieve Negra, de Martín Hodara; No sé decir adiós, de Lino Escalera; Pieles, de Eduardo Casanova; Plan de fuga, de Iñaki Dorronsoro; Redemoinho, de José Luiz Villamarim; Selfie, de Víctor García León; Últimos días en la Habana, de Fernando Pérez; Verano 1993, de Carla Simón; y Señor, dame paciencia, de Álvaro Díaz, que clausura el Festival, y que también va fuera de concurso.

De este modo, el Festival convierte su Sección Oficial "en imagen de la realidad actual del sector audiovisual iberoamericano", con una programación equilibrada y diversa que incluye las distintas tendencias argumentales, narrativas y estéticas que contiene la actual producción cinematográfica, enriquecida en este caso con una amplia representación de países iberoamericanos que dotan a esta sección de una variedad de miradas y culturas.

"Creo que desde el punto de vista argumental, narrativo, del compromiso y de las interpretaciones que la Sección Oficial del Festival crece, se enriquece y se dimensiona", ha agregado Vigar.

En cuanto a la ZonaZine la componen los títulos Blue Rai, de Pedro B.Abreu; Demonios tus ojos, de Pedro Aguilera; Júlia Ist, de Elena Martín; Llueven Vacas, de Fran Arráez; y No quiero perderte nunca, de Alejo Levis.

La 20 edición del Festival, cuya gala de clausura estará dirigida por Diana Navarro, también recupera su área de industria, con la celebración de los Spanish Screenings-Málaga de Cine, que se celebrarán los días 20, 21 y 22 de marzo con organización de Fapae y colaboración de ICEX, ICAA, Egeda y Junta.

En relación con el Festival, Vigar ha valorado que se ha seguido "afianzando, en estos últimos meses, nuestra relación y cercanía con la industria audiovisual española, al tiempo que también se posiciona en el ámbito latinoamericano", ya que "es una hoja de ruta nueva, una personalidad y singularidad ampliada que crece".

Un año más serán diez días de cine, con más de 200 proyecciones, que culminará con un maratón con las películas ganadoras, el domingo 26 de marzo, y un concierto dedicado a la música de cine a las 19:00 en el Teatro Cervantes, con la participación de la Orquesta Sinfónica Provincial. De nuevo, será la antesala del Mosma, que se celebrará del 5 al 9 de julio.