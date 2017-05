Fin de semana de humor en el Teatro Alameda

¿sabía que reírse disminuye el insomnio, previene los infartos y rejuvenece la piel, entre otros muchos beneficios? ¿No es placentera esa bocanada de aire peculiar después de una buena carcajada? Este fin de semana en el Teatro Alameda tendrá opciones que le darán agujetas en el abdomen, pero tranquilo que no serán a causa del ejercicio, sino del deleite de la risa. A esto súmele la dicha de la llegada del propio fin de semana con el incentivo de que el buen tiempo se ha establecido en la capital. Son los días perfectos para salir de casa, disfrutar del sol en compañía y pasarse por el teatro. No hay excusa para no pasar un buen rato y quién sabe, lo mismo se quita unos años de encima.

El escenario del Teatro Alameda acoge este fin de semana dos espectáculos que rebosan humor y buen rollo. Uno de ellos, Más difícil todavía, se estrenó ayer y se podrá disfrutar hasta el domingo. Se trata de un monólogo del humorista melillense y malagueño de corazón, Goyo Jiménez. Su parada en la capital con este espectáculo es la cuarta que hace en España. Su humor característico es conocido de buena mano por los malagueños y este espectáculo promete. "Como estamos en un mundo en el que vivimos asustados que no sabemos si van a venir los robots a quitarnos el trabajo o va a haber una Tercera Guerra Mundial, he hecho el espectáculo para salir de esta brecha angustiosa y de este mar de zozobra en el que vivimos", cuenta con tono irónico el humorista a Málaga Hoy. "Es una obra que intenta dar respuesta a los problemas que se nos plantean: ¿por qué me compro un teléfono de mil euros si luego lo uso solo para mirar el Facebook? O ¿hace falta estudiar si soy guapo? Vosotros os preocupáis por las cosas lógicas de la vida y yo me preocupo por las tonterías que a vosotros se os escapan. Yo me defino como un policía de lo absurdo, voy fijándome en los comportamientos tontos de la gente y de eso se saca mucha punta", reconoce el humorista. Con su obra pretende ir más allá, en palabras de Goyo: "hacer reír haciendo cosquillas en la cabeza".

El otro espectáculo seguro que ya le es familiar, En ocasiones veo a Umberto. La obra estuvo en el Teatro Alameda desde el pasado octubre hasta enero y tras el éxito que obtuvieron han vuelto para quedarse casi un mes más -hasta el 11 de junio-. Su elenco y dirección es malagueño al 100%. Salva Reina, Virginia Muñoz, Mara Guil, Ignacio Nacho y Álvaro Carrero. " Aquí en Málaga hay actores que nada tienen que envidiar a otros. Tenemos los mejores actores. En la provincia tenemos un elencazo", contó Carrero, el autor.

Una obra cargada de humor en la que Carrero busca una comedia apta para un amplio público. "Cojan a las dos mujeres y conviértanlas en amigas. Pongan una quiniela millonaria de por medio. Dejen que el marido de una de ellas fallezca por sorpresa. Si a esto le añaden un cara que promete hablar con el más allá y luego ponen al difunto de por medio para sorpresa de todos… tendrán listo el montaje que van a ver en unos momentos", así reza la sinopsis de la función. Tras su paso de nuevo por la capital, el equipo de En ocasiones veo a Umberto se trasladará en septiembre al teatro Muñoz Seca de Madrid.