Fuengirola premia la trayectoria de Jaime Ordóñez con el Canopus de Oro

El actor y director Jaime Ordóñez, que recoge hoy de manos del Festival Internacional de Fuengirola el Canopus de Oro a su trayectora, aseguró ayer que de lo que más orgulloso se siente de sus dos décadas de vida profesional es de "los primeros seis años de dura y tremenda resistencia" cuando "me fui a pecho descubierto a Madrid" para abrirse camino en la profesión y "pasaron muchas noches en las que no sabía si iba a poder comer o encontrar un sitio para dormir". "Fue un periodo -añadió- en el que el carácter de una persona se pone a prueba" y, en su caso, "en ningún momento pensé que estaba en el camino equivocado".

Jaime Ordóñez inaugura el palmarés del Premio Canopus de Oro, nueva denominación del anterior Premio Talento. "Es un orgullo inaugurar un premio y ligar mi nombre a un galardón que va a ser una seña de identidad de este Festival, como es la Palma de Oro de Cannes o el Oso de Berlín". El actor, que dio sus primeros pasos en la serie Aquí no hay quien viva, apuntó que "cuando estás en el pozo hay que agarrarse a todo y uno de mis lemas es prohibido pasar desapercibido". Y gracias a la velocidad de sus frases logró encajar como personaje recurrente en la serie. "Cuando lo grabamos, me pasó algo que no me ha ocurrido más que dos veces en mi carrera, y es que al acabar todo el equipo que se encontraba en ese momento en el plató rompió a aplaudir".

Ese fue el inicio de una trayectoria que le ha llevado a participar en más de 35 series de ficción, entre ellas, los programas de humor y especiales de fin de año de José Mota. Ordóñez, quien afirma que "no tengo posibilidad de ser ni medianamente feliz dedicándome a otra cosa que no sea actuar" reconocía ayer ser un actor "obsesivo", que se prepara sus personajes hasta la extenuación "por muy pequeño que sea el papel". Fue precisamente su interpretación de uno de los sketches de José Mota, en el que imitaba a John Travolta en Pulp Fiction, el que llamó la atención del director Álex de la Iglesia.

Tras interpretar pequeños papeles en películas como Reinas (2005), de Manuel Gómez Pereira; Torrente 3 (2006) de Santiago Segura; Isi & Disi, alto voltaje (2007), de Miguel Ángel Lamata, y Niñ@s (2008), la ópera prima de Alfredo Montero, en 2013 inicia su mejor periodo cinematográfico de la mano del realizador vasco, quien le ofreció un papel en Las brujas de Zugarramurdi (2013), interpretando al taxista, al que siguieron Mi gran noche (2015) y El Bar (2017), en el que daba vida al personaje del mendigo. Esta cinta inauguró el 20 Festival de Málaga, donde se le otorgó la Biznaga de Plata al mejor actor en la sección Málaga Cinema.