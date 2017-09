La Fundación Eisenhower Fellowship premia al periodista y poeta Manuel Alcántara

El poeta y periodista Manuel Alcántara aseguró ayer que, en malos tiempos como los actuales, "sobreponerse es lo más importante que cualquier ser humano puede hacer", y cree que "no hay que entristecer a nadie cuando se escribe". Alcántara, que recibió en Málaga el Premio "First Amendment" (Primera Enmienda) de la Fundación Eisenhower Fellowship, que no pudo recoger en Nueva York por motivos de edad, animó a no perder "la esperanza", porque "cuando hay unos tiempos tan malos se confía en que los que vengan sean tiempos mejores". "Brindemos por que los veáis, y yo haré lo posible por actuar de testigo", añadió el escritor, de 89 años, que sobre el premio concedido señaló que "no es piadoso abrumar con honores a quien no los busca y además tiene muchas dudas acerca de si los merece".

Por su parte, el presidente de la Fundación Eisenhower Fellowship, George de Lama, resaltó la "extraordinaria carrera dedicada a la palabra y la verdad" de Alcántara, cuya labor ha merecido este premio que lleva el nombre de la primera enmienda de la Constitución de EEUU, referida a la libertad de expresión y de prensa. De Lama apuntó que el poeta y periodista malagueño "enfoca su mirada en lo vital, lo esencial y lo relevante, a veces a través de los temas más simples y cotidianos", y le ha dado las gracias por "compartir su pluma de oro con los lectores".

Por su parte, la Fundación Eisenhower Fellowship pretende que "hombres y mujeres de buena fe puedan construir un mundo mejor a través del entendimiento", con iniciativas como la conferencia global sobre el futuro del trabajo que se celebrará esta semana en Málaga.