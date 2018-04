La Fundación María Zambrano recuperará su congreso en 2019

El repentino fallecimiento de Antonio Garrido Moraga dejó a la Fundación María Zambrano el pasado enero sin el director que había puesto sobre la mesa la recuperación de la que fue la mayor seña de identidad de la institución, su congreso anual, anunciado para noviembre de este año. De hecho, el estado de salud del catedrático obligó a cancelar las Jornadas del Exilio el mes anterior pocos días antes de su celebración, con un programa cerrado tras, igualmente, varios años de silencioso paréntesis. Su sucesor, Juan Antonio García Galindo, catedrático de Periodismo y decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga con una trayectoria muy ligada desde diversos ámbitos a la obra de María Zambrano, confirmó ayer a Málaga Hoy que la fundación recuperará su emblemático congreso en su sede de Vélez-Málaga tal y como estaba previsto; sin embargo, dado el tiempo transcurrido desde enero y hasta el pasado día 14, en el que se materializó el nombramiento de García Galindo como director; y dada la proximidad del verano y su consecuente extensión in albis para las cuestiones académicas, la celebración del encuentro se retrasará hasta, al menos, la primavera de 2019 "con el fin de que tengamos tiempo para preparar y organizar el congreso como esta ocasión merece: con toda la atención que debemos prestarle".

Explicó García Galindo que, si bien su condición de recién llegado no le ha permitido aún ir mucho más allá de los primeros trámites en la dirección de la fundación, su intención es conservar y ampliar "todo lo que lograron mis predecesores, Juan Fernando Ortega y Antonio Garrido Moraga, han logrado en estos años". Así, las Jornadas del Exilio, que de manera tan trágica quedaron truncadas a finales del año pasado, celebrarán también su próxima edición a modo de rescate antes de hecho que el propio congreso. Otro de los campos de batalla más ambiciosos de la Fundación de María Zambrano, la edición de las Obras completas de su titular en la editorial Galaxia Gutenberg (cuya siguiente entrega tendrá su presentación de manera inminente en la Feria del Libro de Madrid), seguirá su curso sin novedad según el plan previsto, incluidos los tomos que contendrán (gracias al impulso oportuno de Garrido Moraga) la correspondencia y los artículos periodísticos de la pensadora veleña. García Galindo indicó al respecto que la edición de las Obras completas "es un objetivo irrenunciable de la fundación en la medida en que a menudo existen diversas versiones de una misma obra de María Zambrano, cuyo trabajo con los manuscritos era siempre muy abierto; estas Obras completas permitirán fijar las versiones definitivas de textos que en muchos casos son esenciales en la producción de su autora".

Se da la paradoja a veces de que la fundación es más conocida fuera de España que dentro"

Eso sí, dada su ya dilatada relación con la Fundación María Zambrano, García Galindo tiene ideas bien sólidas a desarrollar en los próximos años al frente de la institución. Y podemos centrar estas ideas en torno a dos argumentos esenciales: la proyección y la interdisciplinariedad. Así, apunta el nuevo director que una de sus principales preocupaciones "es la cohesión de la figura de María Zambrano con el entorno inmediato de la fundación. Es muy importante que podamos hacer de la filósofa un emblema de Vélez-Málaga y, a partir de aquí, proyectar el trabajo de la fundación en Andalucía, en España y también fuera de España. María Zambrano aborda en su obra de manera directa asuntos como el exilio, Europa, la democracia y la mujer, todos ellos en el centro de los debates más candentes en todo el mundo hoy día. Y debemos aprovechar eso". Recuerda García Galindo las posibilidades que ofrece Zambrano para analizar y revisar todos estos asuntos en su obra desde diversos ángulos y disciplinas más allá de la propia filosofía: "Yo no soy filósofo ni escritor. Mis ámbitos de estudio y de trabajo son la Historia y el Periodismo. Pero precisamente desde estos ámbitos he podido conocer la obra de María Zambrano de manera reveladora, porque no le son ajenos. Del mismo modo, podemos abarcar un abanico muy amplio de orientaciones y especialidades intelectuales a la hora de organizar nuestras actividades". En cuanto a la proyección, "se da la paradoja de que a veces la fundación es más conocida fuera de España que dentro, pero esto nos puede servir para alcanzar acuerdos muy interesantes con instituciones como la Fundación Luis Muñoz Marín de Puerto Rico".

Asegura García Galindo que cuenta con la confianza "absoluta" del Ayuntamiento de Vélez-Málaga y del resto de patronos de la fundación. "Hay muchas expectativas, pero prefiero ser cauto", apunta. Sus líneas, en todo caso, prometen. Bien vale María Zambrano un órdago oportuno.