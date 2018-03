El Gobierno rechaza la petición para traer la 'Lex Flavia' a Málaga

Si la apertura del Museo de Málaga en el Palacio de la Aduana había alimentado ciertas expectativas respecto a la incorporación al mismo de la Lex Flavia Malacitana, conservada y expuesta en el Museo Arqueológico Nacional en Madrid, el Gobierno no ha dudado en mostrarse tajante para enfriarlas. En una respuesta parlamentaria al diputado del Grupo Socialista Miguel Ángel Heredia, registrada el pasado día 8 y consultada ayer por Málaga Hoy, el Ejecutivo informa del "criterio negativo a la cesión permanente o temporal de la Lex Flaiva Malacitana al Museo de Málaga. Precisamente, el mismo Grupo Socialista había aprovechado la inauguración del museo para formular su pregunta ahora correspondida, bajo el argumento de que la ciudad sí contaba ya con un lugar ideal para acoger y exponer el documento que certificó en el siglo I su definición como municipio de pleno derecho en el Imperio Romano, con lo que dejaba de ser una mera ciudad federada.

En su respuesta, el Gobierno esgrime tres razones para justificar su negativa: una histórica ("La Lex es un bien de dominio público, de titularidad estatal, perteneciente a la colección del Estado y asignada al Museo Arqueológico Nacional (MAN) con la finalidad de prestar a la colectividad un servicio público de índole socio-cultural"), otra museográfica ("Se trata de una pieza clave detro del nuevo discurso museográfico del MAN [...] Estas piezas arqueológicas, debido a su extraordinario valor como piezas únicas, nunca han salido del MAN desde la fecha de su adquisición. Es de señalar que en el año 1994 se realizaron reproducciones exactas de estas tablas, para atender el elevado número de peticiones de préstamo") y una última de carácter cultural ("El MAN, como Museo del Estado, cumple un papel de representación de los pueblos y culturas que han trazado la historia de España a lo largo del tiempo [...] La Lex forma parte de un patrimonio histórico común que le dota de una proyección por encima de su ubicación geográfica o de su ámbito local. Por esta razón, el MAN como cabecera de su disciplina es la sede idónea para garantizar la conversación y difusión de este bien cultural".

Preguntado ayer al respecto, por este periódico, el propio Miguel Ángel Heredia confirmó que el Grupo Socialista volverá a formular la pregunta de manera oral en la Comisión de Cultura del Gobierno. El diputado recuerda que la cesión de la Lex Flavia a Málaga es "una demanda histórica" y que el requerimiento ahora presentado "se refería a una exposición temporal de la pieza en Málaga, ahora que tenemos un museo idóneo para acogerla durante el plazo que el Gobierno estime oportuno. Habríamos entendido la negativa si hubiese razones técnicas que desaconsejasen el traslado, pero lo que viene a decir el Gobierno es que la Lex Flavia está en Madrid y en Madrid se queda". Si no hay razones técnicas, apunta Heredia, "se trata de una cuestión de voluntad política, por lo que esta negativa no deja de ser una bofetada a Málaga en materia cultural, una más después de que el Gobierno de Rajoy siga sin invertir en la Biblioteca del Estado". Recordó Heredia la implicación de organismos como el Colegio de Abogados de Málaga (que en 2014 publicó junto a la Fundación Málaga una edición en facsímil de la Lex Flavia y ya anunció su negociación para traer la pieza temporalmente a Málaga, a la espera de la apertura del Museo de la Aduana) en un "planteamiento razonado" que, por ahora, no ha logrado mover más allá de los oídos sordos.