El Gobierno reclama en Málaga más inversión privada en cultura

El secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo, afirmó ayer en Málaga la necesidad de la inversión privada para mantener una cultura de calidad a través de la colaboración con el sector público, ya que la aportación pública "ya no es suficiente". "Hemos comprendido que el sector público ya no es suficiente para mantener la cultura y no pasa nada por que sea así, no hay que avergonzarse ni negarlo", explicó Benzo, quien señaló que el papel de los creadores está "a la misma altura" de los que patrocinan y apoyan la actividad cultural.

El secretario de Estado de Cultura, que partició en un foro sobre el Plan del Decenio Málaga Cultura Innovadora 2025, también anunció ayer la creación de un premio nacional para el mecenazgo y el patrocinio de la cultura dentro del Plan Cultura 20/20 y que "probablemente" se concrete en 2018. Benzo destacó la necesidad de reconocer a las empresas que apoyan la actividad cultural, y reiteró que durante la presente legislatura se abordará la elaboración de una ley de mecenazgo que englobe las medidas que, según ha recordado, se han llevado a cabo durante el mandato previo.

El responsable de Cultura señaló que "gracias a la crisis" se ha desarrollado "el ingenio" y se ha alcanzado el "mejor momento" de la "alianza social público privada", lo que ha permitido -según dijo- que la "gran trama cultural" de España siga en pie, aunque reconoció que también "se ha sufrido" en el sector. "La afluencia a nuestros museos y nuestros archivos ha aumentado", destacó Benzo, quien resaltó la relevancia de la colaboración entre administraciones para ejecutar proyectos, ya que si ésta no se da, "están condenados a la mitad de lo que podrían ser e incluso al fracaso". Fernando Benzo también reclamó "desideologizar" la cultura, dejar a un lado los intereses "ideológicos" y "partidistas", y aseguró que cuando la pasión cultural se une a la vocación de servicio público se crean proyectos que hacen "mejor a los ciudadanos y mejor a la ciudad". También ensalzó a Málaga como "referencia" cultural de calidad y vaticinó el apoyo a propósitos municipales como una biblioteca pública "acorde a la ciudad", actuaciones sobre Bernardo de Gálvez o un auditorio y alabó al Museo de Málaga como el "único gran proyecto que ha seguido adelante durante la crisis".

Por su parte, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, explicó que el Plan del Decenio Málaga Cultura Innovadora 2025, aprobado en los Presupuestos Generales del Estado de 2016 (que perdurará hasta el ejercicio de 2018) permite que aquellas empresas que patrocinen un proyecto cultural tengan un retorno fiscal del 90%. De la Torre argumentó que la justificación de estas ventajas se debe a la declaración del plan como Acontecimiento de Excepcional Interés Público, siempre que la comisión formada por distintas instituciones "estime que cumple las condiciones adecuadas".