Gregson-Williams: "Compuse para 'The Crown' gracias a Hans Zimmer"

El evento dedicado a la música del mundo audiovisual, el Movie Score Málaga (Mosma) no pudo arrancar más fuerte en su segunda edición. Después de que el año pasado acudieran compositores de índole internacional como Sean Callery, Craig Amstrong o Kenji Kawai, este año el encuentro recibe a nuevos maestros de la música cinematográfica entre el 5 y el 9 de junio.

El primer día del Mosma se estrenó con una entrevista al compositor del taquillazo Wonder Woman, Rupert Gregson-Williams, que contestó encantado a las preguntas de la crítica de series Isabel Vázquez y de los seguidores que acudieron a la Sala Rossini del Teatro Cervantes.

Las BSO de 'The Crown' y 'Wonder Woman'han sido los últimos éxitos del músico británico

La habitación disponía de un amplio espacio donde el compositor se acomodó para hablar sobre su repertorio en cine y televisión, y en especial, sobre sus últimas obras como la serie de Netflix The Crown o las películas Hasta el último hombre, de Mel Gibson, La leyenda de Tarzán de David Yates, y la ya mencionada película de DC Cómics Wonder Woman, de Patty Jenkins.

El compositor británico, muy conocido por haber escrito bastantes bandas sonoras de comedias, habló de cómo la música que compone para películas y series pretende encarnar a los personajes de estas. La composición de la música de Wonder Woman fue en camino ascendente, a petición de la directora, para reflejar la evolución del personaje. Según Gregson-Williams, esto no fue así al principio porque comenzó la composición de una manera muy contundente. "Me costó componer la secuencia en la que Diana (Wonder Woman) está dirigiéndose al frente alemán y esquiva las balas con sus brazaletes", aseguró el autor.

En el caso de la serie The Crown, la composición es más monocorde y lírica, y en ella el compositor realiza unas melodías más dulces. La elaboración de la música de ambas producciones resultó ser totalmente diferente a pesar de tratarse de dos historias sobre mujeres que se revelan contra el sistema.

Gregson-Williams está demostrando que puede realizar diferentes registros en cada banda sonora que escribe. El compositor pertenece a la compañía de música cinematográfica, Remote Control Productions, liderada por el compositor Hans Zimmer. Precisamente, Gregson-Williams no pudo evitar mencionar a Zimmer, para él su maestro, que rechazó componer la banda sonora de The Crown para que lo hiciera el músico inglés. "Hans Zimmer dijo que yo era el adecuado para componer la BSO de The Crown, porque, además, soy inglés" afirmó el autor. "Zimmer es mi mentor y un gran amigo" agregó.

Sin embargo, la procedencia no es significante. Gregson-Williams trabaja a veces en Estados Unidos y otras en Reino Unido aunque asegura que es mejor estar en su país natal para realizar su labor por confort. "Me gusta más trabajar en Londres porque estoy en casa y es más cómodo, pero la procedencia no tiene nada que ver" afirmó el músico.

El compositor ha colaborado en la BSO de varias películas protagonizadas por Adam Sandler como Click, Jack y su gemela o Niños grandes. Gregson-Williams habló brevemente de cómo compuso las bandas sonoras de estos filmes y asegura que para escribir algo bueno debe evitar reforzar los chistes si no tienen gracia.

El compositor también habló sobre otras de sus obras como La Leyenda de Tarzán o Hasta el último hombre, además de revelar con qué obra se sintió más satisfecho. "He de decir que la banda sonora de la que me siento más orgulloso es la de Un cuento de invierno" confesó el autor.

Gregson-Williams contestó a las preguntas de los asistentes al encuentro, además de firmar discos y fotografiarse con sus admiradores. La visita del compositor cumplió con las expectativas.