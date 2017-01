Guillermo Solana: "Sería una catástrofe devolver el 'Guernica' al Museo del Prado"

El director artístico del Museo Thyssen Bornemisza considera que un traslado del Guernica de Picasso del Reina Sofía al Museo del Prado "sería catastrófico". Crearía -dice- un cráter en el lugar que está y no enriquecería, en mi opinión, a la gran pinacoteca que tiene riquezas casi ilimitadas". Guillermo Solana responde así a la polémica creada en torno a la opinión del actual director del Museo del Prado, Miguel Zugaza, sobre su deseo de llevar el Guernica al Salón de Reinos, en proceso de rehabilitación para ampliar la pinacoteca.

"Yo creo que el Prado evidentemente ostenta la propiedad del Guernica; le pertenece, pero está depositado en el Reina Sofía y la historia tiene una realidad y es que en torno al Guernica se ha construido, en buena medida la propia colección del Reina. Los Picasso, Miró, Dalí de los años 30 se quedarían sin el centro de gravedad que los activa", explica. "Creo que el Prado se tiene que abrir al siglo XX -recalca-; ya lo ha abierto Zugaza y debería continuar, es natural, se produce en todos los museos históricos, pero hay que hacerlo con cautela midiendo mucho los pasos. Debe haber mucha cautela, criterio y prudencia", sostiene Solana, que este año celebra los 25 años de la creación del Museo Thyssen Bornemisza.

A la hora de hacer balance Solana califica este tiempo de "excepcionalmente bueno". No solo porque el Museo haya sido un éxito -explica-, sino porque su modelo se ha difundido. Hoy los museos públicos españoles, en algunos aspectos, se han Thysenizado un poco en lo que se refiere a la financiación, la explotación de sus propios espacios, la web o los usos de la tienda".

Entre los deseos de Solana para los próximos años -"a mi me gustaría continuar en el Museo hasta que se cansen de mí", reconoce- se encuentra seguir con el modelo de sostenibilidad implantado, con el nivel de popularidad y con la política de exposiciones, "que cada vez son más caras y más difíciles de hacer", matiza. Y como gran desafío Solana se propone "afrontar" la reinstalación de las colecciones. "Las exposiciones llevan como estaban desde que se creó el Museo en 1992 y creo que es hora de darles una vuelta. Me gustaría someter al Patronato la revisión y renovación de las instalaciones de nuestra colecciones. Es la aspiración suprema de todo director: dar la vuelta a la colección permanente de museo", defiende. Solana también quiere dejar claro que el Museo Thyssen Bornemisza "es el mismo que se fundó en el año 1992 en Madrid" y que "no ha crecido ni ha creado franquicias".