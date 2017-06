Hija de la guerra, guerrillera por la mujer

Quisiera tener cosas dulces que escribir / pero tengo que decidir y me decido por la rabia / cinco mujeres hoy han sido asesinadas / y a la hora por lo menos veinte mujeres violadas / eso que solo es un día en Guatemala.

Estos versos, de la canción Ni una menos, son el espejo del interior de Rebeca Lane, de lo que no deja ver un aspecto de chica dura ni se percibe a través de una dulce voz. "Una lucha frontal contra la violencia machista desde la rabia". Rapera y activista en la cultura hip-hop. Así se describe esta guatemalteca, que actuó ayer en Málaga dentro del Tour Corazón Nómada, que también la llevará por otros puntos del país, como Zaragoza, Barcelona, Bilbao o Madrid.

Centroamérica es el lugar con más riesgos para la mujer. Estamos en estado de calimidad"Rebeca LaneRapera y activista

El arrebato reivindicativo de la cantante comienza en el vientre de su madre. Es hija de la guerra. "Guatemala vivió un conflicto muy largo en el que mi familia estuvo involucrada en la parte de la resistencia, en la organización popular. Me crié con esos valores, con esa mirada de lo que me rodeaba". Explica que crecer en ese contexto de posguerra, "de machismo", te hace ser como eres: "Nadie puede vivir aislada de su entorno. Todo lo que digo tiene que ver con el lugar donde he crecido", confiesa.

Su tierra, Centroamérica, "es el lugar con más riesgos para ser mujer". La cantante no se achica al asegurar que Guatemala, Salvador y Honduras son las regiones con mayores índices de violencia de género. "Hablando de cifras reales, se contabilizan 700 femicidios anuales, pero detrás de los números hay mucha violencia más que no se puede contabilizar", subraya. Es justo eso, "lo que permite que en una cultura puedan morir esta cantidad de mujeres y que no haya ninguna reacción social", lo que remueve. "Las mujeres estamos en un estado de calamidad y de emergencia en nuestra región, vivimos con un miedo constante", agrega.

El contexto y su niñez la marcaron rotundamente. Su forma de canalizarlo, el rap y el feminismo, llegaron más tarde. Conoció el género musical a través de las voces de un grupo de mujeres. "Me enganchó ver cómo ellas, a través de la música, hablaban de memoria histórica. Escuchar estos mensajes y ver la demanda que teníamos como jóvenes fue lo que me movió a pensar que podría poner mi esencia y mi vida en una canción".

Aunque admite que el rap es un ecosistema de hombres, ver a otras mujeres levantando la voz la inspiraron a decir que también podía hacerlo. No es algo nuevo mantiene: "A las mujeres nos toca, en todos los ámbitos, dar una lucha por cualquier espacio en el que estemos que no sea el privado". El hip-hop es para ella un reflejo de la sociedad, "que es machista y patriarcal". "Para las mujeres, revolucionar todo esto es una lucha feminista" que, dice, no solo es por ser mujer sino por ser buena artista.

El activismo político entró en su vida pronto, a los 15, pero se alejó de él al darse cuenta de que las mujeres no tenían el mismo espacio que los hombres, que tenían que masculinizarse para hacerse ver. De una forma impuesta, para mostrar que tenían voz. Así comenzó también en el feminismo, que llegó a su vida a través del teatro, aún sin saber muy bien qué significaba. Entrar en un grupo escénico de mujeres bisexuales y lesbianas le puso la realidad de frente: existía un problema social. "Yo sabía lo que yo había vivido -había sufrido una relación de violencia a los 15 años, se quedó embarazada y abortó- pero no que eso era lo que le pasaba a la mayoría".

Rebeca Lane es mestiza, de ascendencia indígena y tiene una de las voces con más eco en Guatelama dentro del mundo del rap. A pesar de ello, y tras contar todo lo anterior, niega que su intención sea que una canción cambie el mundo. "Lo que hago es agarrar estos problemas, encontrarme con la batalla de las mujeres, pelear por mis derechos en la calle y en las instituciones. Eso es lo que se refleja en mi lucha y en mi música". Concreta: "No es utilizar el arte como medio. Soy una mujer que estoy en estas luchas y que además hace arte. En la música está toda mi experiencia de vida, desde una perspectiva feminista que nos ha permitido empoderarnos para estar juntas y salir a las calles, a pesar del miedo". Y resume: "Una lucha frontal contra la violencia machista desde la rabia".

Desde México hasta Chile y en el planeta entero / en pie de lucha porque vivas nos queremos / no tenemos miedo no queremos a ni una menos.Un grito que pugna por ser escuchado.