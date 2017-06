"Hijos del mar' es un álbum más moderno y comprometido"

David Bisbal regresará a Málaga el próximo 15 de julio para presentar su sexto álbum de estudio, Hijos del mar, publicado a finales del pasado año, en el Auditorio del Cortijo de Torres (22:30).

-¿Qué representa Hijos del mar en su trayectoria?

-Es un disco que supone una evolución en mi trayectoria. Muchas veces me preguntan si es un giro o un cambio, pero yo no creo que sea eso, la palabra que mejor lo define es evolución. Yo siempre he intentado que mi público y mi gente fuesen descubriendo cosas diferentes en cada nuevo trabajo, y ahora llegaba el momento de buscar nuevos sonidos, de arriesgar más. Es un disco en el que hay canciones de amor, de desamor, pero también compromiso con las tragedias que hoy en día vive mucha gente. Duele demasiado, por ejemplo, es una canción que surgió mientras componíamos y en un descanso nos pusimos a ver las noticias y emitían unas imágenes de guerra muy duras y que afectaban a niños. Pero, en definitiva, si tuviera que definir Hijos del mar diría que es un álbum mucho más moderno y comprometido.

-Un disco en el que se ha rodeado de grandes nombres, tanto en la composición como en la producción...

-Sí, es verdad, este era el momento de seguir reinventándome y marcándome nuevos retos, y qué mejor manera que rodeándome de los grandes artistas que participan en el disco. Yo mismo me he involucrado mucho más en la composición, y cuando estás al lado de gente como Pablo López, Antonio Orozco, Vega, Andreas Öhrn , José Miguel Velásquez, Jeeves o Martin Wilk, entre otros, la cosa es mucho más fácil, la verdad. Y otra cosa que me ha ayudado mucho es que justo antes de empezar a trabajar en el disco estuve viajando por Reino Unido y Estados Unidos, y he conocido a gente muy interesante, productores, compositores…, gente que me ha aportado nuevos registros y estilos musicales, y eso está muy presente en Hijos del mar.

-¿Qué ofrece esta gira respecto a las anteriores?

-Yo diría sobre todo que esta es una gira que sorprende a todo el que me haya visto antes en directo, y a quien no me haya visto también. De hecho ya está pasando en todos los sitios donde hemos tocado. Llevamos seis conciertos (Almería, Valencia, Murcia, Barcelona, Zaragoza y Valladolid) y la gente sale encantada, con una tremenda sonrisa en la cara, y eso es lo que me da felicidad a mí también. Hemos trabajado duramente para llevar un espectáculo musical con una producción muy moderna, con la música ligada a la parte visual y la parte visual a la música, y todo junto formando ese espectáculo de luz, sonido y baile. También hay momentos íntimos, por supuesto, porque el repertorio es muy variado, con canciones del último disco pero también con todos los temas que me han acompañado a lo largo de estos años. En fin, en Córdoba lo que quiero es que la gente disfrute, que se emocione, así como ellos me hacen emocionarme a mí. El fin de fiesta no os lo podéis perder, tiene mucha energía.

-Una gira con la que llega a América y Europa...

-Efectivamente, dentro de la gira el 22 de julio estaremos en Londres en el Hola London! Festival, donde además compartiremos escenario con Juan Luis Guerra, Juanes y Sebastian Yatra, que es algo que me hace una ilusión tremenda. La gira americana todavía se está cerrando, pero lo que ya es seguro es que el 9 de noviembre estaremos en Monterrey y el 14 de noviembre en Ciudad de México, en el Auditorio Nacional. Próximamente anunciaremos más fechas.

-¿En qué momento se encuentra de su trayectoria?

-Con toda sinceridad, creo que me encuentro en un momento de mayor madurez y experiencia, lo que me ayuda a afrontar cada día con mayor seguridad el reto de hacer feliz a mi gente desde el escenario y yo sentirme feliz sobre el mismo. Hay una cosa que nunca desaparecerá, y que es bueno que así sea, que son los nervios por la responsabilidad, pero cada día se llevan mejor. Es un momento además bueno para evolucionar, para buscar nuevos sonidos, y al mismo tiempo para disfrutar cada día más de mi trabajo, del contacto con el público, de mi familia, para ver las cosas de un modo muy positivo…

-¿Cómo ha ido evolucionando el público de David Bisbal con el paso del tiempo?

-Por un lado hay un público que ha estado conmigo desde el principio, que me ha seguido durante estos 15 años y que ha ido creciendo conmigo, son todos esos seguidores a los que veo gira tras gira y que para mí son la parte más importante de todo esto, porque sin ellos no tendría sentido. Y yo siempre trato de cuidarlos lo máximo posible, tenemos pequeños encuentros antes de cada concierto..., en fin, son, como te decía antes, lo que hace que cada día intentemos superarnos. Por otra parte, me encanta ver la cantidad de niños pequeños que vienen a los conciertos con sus padres y que se saben todas las canciones, de la primera a la última. Eso es lo más bonito del mundo, me da una fuerza enorme.