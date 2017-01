'Himmelweg', la obra más representada de Juan Mayorga llega al Echegaray

La compañía barcelonesa Sala Atrium presenta en el 34 Festival de Teatro de Málaga su adaptación de Himmelweg, una de las obras más escenificadas de Juan Mayorga. Se trata de un magistral texto que reflexiona sobre la propaganda a través de la historia real de un campo de concentración nazi cuyas condiciones fueron consideradas "buenas" por la Cruz Roja. Raimon Molins dirige el montaje, que está protagonizado por Patricia Mendoza, Raimon Molins y Guillem Gefaell. Se representa mañana y el sábado en el Echegaray.

Himmelweg es una fábula en la que todo se manipula o puede ser manipulado y en la que el espectador se puede sentir identificados con todos los personajes, ya sean víctimas o verdugos. Una obra que habla, entre otras cosas, sobre la invisibilidad de la violencia, la manipulación de las víctimas o la moralidad. El montaje fue estrenado en noviembre de 2013 en la Sala Atrium de Barcelona, y tras pasar por ciudades como Alcalá de Henares, Haro y ahora Málaga recalará desde el próximo 2 de febrero en el madrileño Teatro Fernán Gómez.

Inscrita en el terreno del teatro histórico y político, la obra se levanta sobre un triunvirato de personajes: un delegado de la Cruz Roja al que se encarga inspeccionar un campo de concentración y ante el cual se le presenta una mentira aceptable, ideada por el comandante del campo con la ayuda del jefe de la comunidad judía, que no sabe si está trabajando para la salvación de su pueblo o si está cooperando con los verdugos. En suma, una inmersión en el pasado que sirve para hablar de la actualidad, para reflexionar sobre cómo las mentes son moldeadas a conveniencia de los estamentos de poder.

"A primera vista, Himmelweg es una obra de teatro histórico. En realidad, es -quiere ser- una obra sobre la actualidad", explica su creador, el dramaturgo madrileño Juan Mayorga, Premio Nacional de Teatro, Valle-Inclán y ganador de cinco premios Max como mejor autor y a la mejor adaptación. Su texto, reconoce, "habla de un hombre que se asemeja a casi a toda la gente que conozco: tiene una sincera voluntad de ayudar a los otros; quiere ser solidario; le asusta el dolor ajeno. Sin embargo, también como casi toda la gente que conozco, este hombre no es suficientemente fuerte como para desconfiar de lo que le dicen y le enseñan. No es suficientemente fuerte para ver con sus propios ojos y denominar las cosas con sus propias palabras". Para Mayorga, su protagonista "no es suficientemente fuerte para ver el infierno que se extiende bajo sus pies". Con este punto de partida, el texto va encontrando otros personajes "no menos actuales, no menos cercanos"