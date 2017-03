Ian McEwan: "Lo que ha ocurrido con el 'Brexit' recuerda al tercer Reich"

El escritor británico Ian McEwan, que ayer presentó en Barcelona su última novela, Cáscara de nuez, en la que recurre como narrador a un feto en una trama de suspense, se mostró crítico con el Brexit, "hecho a golpe de plebiscito, que recuerda al tercer Reich".

Un día después de pronunciar una multitudinaria conferencia dentro del festival Kosmópolis en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, Ian McEwan dijo con aspereza que "el Brexit se decidió por 16 millones de ciudadanos a favor de permanecer en la UE y 17 millones de partidarios de abandonarla".

Más allá de los datos, McEwan cree que "hay un pequeño grupo de políticos enérgicos y decididos que han invadido el proceso y son los que llevan actualmente las riendas; son impacientes, poco claros, opacos y cada vez que hablan del pueblo lo hacen como si representaran a la totalidad de la población".

En su opinión, "el Brexit ha sido un auténtico desastre, me sabe mal porque somos una democracia parlamentaria, y no me gustan estas decisiones adoptadas a golpe de plebiscito que me recuerdan al III Reich".

Ese mismo grupo reducido de políticos ataca con ferocidad a los críticos, como ha sucedido recientemente con algunos jueces que advertían de que la salida de la UE podría significar la pérdida de derechos sociales. "Esos políticos han reaccionado violentamente y su brazo armado, la prensa amarilla, ha empezado a indagar en las vidas de los jueces para ver si son homosexuales o cualquier otra cosa, lo que recuerda a la época del terror de la Revolución francesa y Robespierre", añadió el escritor británico.

McEwan, que echará en falta poder desplazarse sin tener que enseñar el pasaporte desde Eslovenia a Francia, defendió la Unión Europea como "un proyecto heroico, que con todas sus debilidades e imperfecciones ha permitido vivir a Europa en paz durante 60 años, en una situación de bienestar relativa".

Ian McEwan (Aldershot, 1948) asegura que cada novela que escribe es "como si fuera la primera, como si no tuviera pasado" y hace eso porque su interés en escribir novelas radica en "explorar nuevos textos y fronteras".

Con su punto de vista limitado, descubrió que esta novela y este narrador le permitirían hacer un compendio de toda su carrera profesional en el pasado. "He podido plasmar toda la violencia y crueldad, también todo el amor, la esperanza, temas que han estado presentes en mis libros, así como mi pasión por la poesía, por Shakespeare", comenta McEwan.

Advierte el novelista que en el contexto actual de grandes desafíos, "por no decir ataques directos a la sociedad democrática, tanto en Europa como en EEUU, sin olvidar Rusia y China, tenemos un sentimiento generalizado de impotencia, vemos que es difícil influir en esos acontecimientos, y esa impotencia es la que caracteriza a Hamlet y a mi protagonista intrauterino, que observa el mundo, pero no puede influir en ese mundo".

El narrador/feto se da cuenta, precisa, que para él "lo único posible que puede hacer es nacer y con su nacimiento interrumpir todo el flujo de acontecimientos que observaba previamente".

Hay un elemento de novela negra en Cáscara de nuez, pero no es un elemento central del argumento, precisa: "Aquí la cuestión no es tanto quién ha cometido el crimen, sino saber si se saldrán con la suya".

McEwan está trabajando actualmente en el guión para adaptar dos de sus novelas al cine, Chesil Beach y La ley del menor, con un reparto de "primera clase". Mientras que en la primera se habla de Saoirse Ronan (Brooklyn) y Emily Watson (Rompiendo las olas) como intérpretes, la segunda contará con Emma Thompson y Stanley Tucci como protagonistas.