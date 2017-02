Ignacio Nacho añade sal al tedio conyugal en el Teatro Alameda con 'El intercambio'

No se han contado muchos casos así en la historia: al director, actor y escritor Ignacio Nacho se le ocurrió una historia de intercambio de parejas y pensó que podría funcionar tanto en el cine como en el teatro. Probó suerte en ambos formatos con la esperanza de que sonara la flauta en uno y resulta que sonó en los dos: el año pasado Ignacio Nacho rodó El intercambio, película protagonizada por Rossy de Palma, Hugo Silva y Pepón Nieto y cuyo estreno, previsiblemente, tendrá lugar a finales del próximo verano. Y casi a la vez, en diciembre, estrenó El intercambio, obra dirigida por Juan José Afonso y protagonizada por Gabino Diego, Teté Delgado, JuanMa Lara, Rodrigo Poisón, Natalia Roig y el propio Ignacio Nacho. La historia que cuentan ambos proyectos es la misma, aunque Nacho advierte de que los respectivos finales son radicalmente distintos. De cualquier forma, El intercambio escénico llegó ayer al Teatro Alameda después de veinte representaciones en diversas ciudades y se quedará aquí hasta el 5 de marzo, con funciones todos los viernes, sábados y domingos.

Ignacio Nacho definió ayer El intercambio como "una comedia de cara al público, pero sin fórmulas chuscas ni groserías. Nuestra intención es hacer reír pero sin quedarnos huecos: los personajes no son meros portadores de gags, sino que presentan la distancia adecuada entre sí para resultar más suculentos, más redondos". Y añadió: "Yo lo compararía un poco con el vodevil clásico, con todos esos personajes entrando y saliendo todo el rato, pero llevado a un registro mucho más contemporáneo". En cuanto a la confluencia del proyecto cinematográfico y el teatral, el creador malagueño valora especialmente la oportunidad de aprendizaje servida: "En la película he dirigido pero no he actuado, y en la obra actúo pero no dirijo. Eso me permite aproximarme a una misma historia desde perspectivas muy distintas. La dirección escénica de Juan José Afonso ha sido muy enriquecedora, le ha dado mucho vuelo a la obra".

Preguntado por una posible dualidad entre las orilla más underground relativa a proyectos como Los puercos, estrenado dentro de Factoría Echegaray, y otros más favorables al gusto mayoritario del respetable como El intercambio, Ignacio Nacho es tajante: "Me gusta ampliar el abanico, pero el punto de partida es siempre el mismo. Y, desde luego, no hago nunca nada de espaldas al público".